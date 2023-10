Styl życia Brytyjczycy oddają psy rasy American XL Bully do uśpienia. To efekt zmian w prawie

Po serii ataków z udziałem psów rasy American XL Bully, rząd brytyjski zdecydował się zakazać ich hodowli w całej Wielkiej Brytanii. I choć zakaz ten ma zostać wprowadzony dopiero z końcem roku, to wielu właścicieli psów tej niebezpiecznej rasy już teraz oddaje je do uśpienia.

Zakaz hodowli American XL Bully

O tym, że psy rasy American XL Bully stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, mówiło się już na Wyspach od jakiegoś czasu. Dane pokazują, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przedstawiciele rasy American XL Bully stały za połową wszystkich zgonów w Wielkiej Brytanii w następstwie pogryzienia przez psy. Do ataków często dochodziło zupełnie przypadkowo. Na przykład dlatego, że psy uciekły z domu, przedostając się w jakiś sposób przez ogrodzenie. Decyzję Rishiego Sunaka o wprowadzeniu zakazu sprowokował natomiast atak psa tej rasy na 52-letniego Iana Price’a. Do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego mężczyzna został dotkliwie pogryziony przez dwa psy, a następnie zmarł, doszło 14 września tego roku.

Właściciele już teraz boją się trzymać psy American XL Bully w domu

Decyzja o wprowadzeniu zakazu hodowli psów rasy American XL Bully wywołała powszechne oburzenie wśród ich właścicieli. W II poł. września w proteście przeciwko decyzji rządu na ulice Londynu wyszły setki ludzi. Większość właścicieli psów American XL Bully apeluje do Rishiego Sunaka, żeby nie odbierano im ich ukochanych zwierząt. Twierdzą oni, że ich pupile nie stanowią dla nikogo zagrożenia. Ale weterynarze i schroniska informują także, że już teraz zgłaszają się do nich ludzie, którzy chcą uśpić swoje psy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że właściciele psów tej rasy obawiają się wypowiedzenia im przez landlorda umowy najmu. – Już teraz trafiają do nas ludzie, którzy przyprowadzają psy z prośbą o ich uśpienie. Obawiają się skutków zakazu [hodowli] – mówi dr David Martin z IVC Evidensia.

Właściciele psów American XL Bully mogą liczyć na okres przejściowy

Rząd nie przedstawił jeszcze szczegółów dotyczących wprowadzenia zakazu hodowli psów American XL Bully. Ale już teraz wiadomo jest, że do 2025 roku będzie w tym względzie obowiązywała tzw. amnestia. Właściciele psów tej rasy będą też mogli ubiegać się o zwolnienie i możliwość zatrzymania swojego pupila. Byłoby to jednak obwarowane kilkoma warunkami. Pies musiałby zostać wykastrowany, natomiast w przestrzeni publicznej musiałby być trzymany na smyczy i w kagańcu. Ekspert musiałby też potwierdzić, że pies nie wykazuje jakichkolwiek niebezpiecznych zachowań.

Zakaz hodowli American XL Bully to nie lada problem dla weterynarzy

Planowany zakaz hodowli psów rasy American XL Bully może też być trudnym doświadczeniem dla weterynarzy i pracowników schronisk dla zwierząt. W końcu w imię prawa trzeba będzie uśpić wiele zdrowych zwierząt. – Zgodnie z naszym kodeksem postępowania, możemy odmówić uśpienia zdrowego zwierzęcia. Wspieramy wszystkich naszych weterynarzy, którzy odmawiają uśpienia zdrowego zwierzęcia. Myślę więc, że będziemy mieli poważne problemy – tłumaczy dr Martin. A dr Samantha Gaines z RSPCA dodaje: – Jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli ocenić i zabrać psy, a następnie je uśmiercić, to będzie to miało ogromny wpływ na stan emocjonalny naszego personelu. Rzeczywiście spodziewamy się, że z tego powodu stracimy personel.

