Kryzys w UK Płace przewyższyły inflację po raz pierwszy od dwóch lat

Zgodnie z oficjalnymi danymi płace wzrosły o 7,8 proc. w okresie od czerwca do sierpnia. W ten sposób przewyższyły one inflację w tych samych trzech miesiącach.

Po raz pierwszy od prawie dwóch lat średni wzrost wynagrodzeń przewyższył inflację. Może to oznaczać początek osłabienia presji wywieranej w związku z wysokimi kosztami życia na gospodarstwa domowe.

Płace wyższe od inflacji

Najnowsze dane pokazują wzrost płac o 7,8 proc. w okresie od czerwca do sierpnia. Ostatni wzrost wynagrodzeń, który przewyższył podwyżki cen miał miejsce w październiku 2021 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że wzrost płac jest jednak średnią i nie oznacza wcale, że presja związana z kosztami życia maleje w przypadku wszystkich. Największy wzrost rocznego wynagrodzenia nastąpił w sektorze finansów i usług biznesowych. A także w sektorze produkcyjnym.

W dalszym ciągu utrzymuje się duża różnica między wysokością płac w sektorze publicznym i prywatnym. Wzrost płac pracowników sektora publicznego osiągnął 6,8 proc. w okresie od czerwca do sierpnia, co według Office for National Statistics (ONS) było największym wzrostem od rozpoczęcia zbierania porównywalnych danych w 2001 roku. Z kolei średnia podwyżka wynagrodzeń pracowników sektora prywatnego wyniosła 8 proc.

Inflacja słabnie

Tempo inflacji na Wyspach słabnie, jednak wciąż jest ono trzykrotnie wyższe (6,7 proc.) niż wynosi cel Banku Anglii (2 proc.). Nowe dane dotyczące inflacji zostaną opublikowane w środę i mają – w założeniu – pokazać dalsze spowolnienie wzrostu cen.

Komentując opublikowane dane dotyczące wzrostu płac, Jeremy Hunt powiedział:

– To dobra wiadomość, że inflacja spada, a płace realne rosną, dzięki czemu ludzie mają więcej pieniędzy w portfelach.

Co dalej ze stopami procentowymi?

W ostatnich miesiącach Bank Anglii konsekwentnie podnosił stopy procentowe, aby obniżyć inflację. Jedynie w ubiegłym miesiącu utrzymał ją na tym samym poziomie 5,25 proc. Z kolei w kontekście obecnych danych dotyczących wzrostu płac Capital Economics prognozuje, że stopy procentowe nie pójdą już do góry.

– Wygląda na to, że ochłodzenie sytuacji na rynku pracy zaczęło przekładać się na osłabienie wzrostu płac w sierpniu. To potwierdza naszą opinię, że stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom 5,25 proc. Ponieważ jednak podejrzewamy, że wzrost płac będzie spadał powoli, stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na najwyższym poziomie aż do końca 2024 roku – stwierdziła Ashley Webb, brytyjska ekonomistka w firmie badawczej.

Liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu spadała między lipcem a wrześniem o 43 000 do 988 000. Z kolei firmy z branży nieruchomości odnotowały najostrzejszy spadek liczby dostępnych miejsc pracy w porównaniu z innymi branżami. A liczba wakatów spadła o prawie 30 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

Pomimo spadku ogólnych liczb, łączna liczba wakatów utrzymuje się na poziomie 187 000 w porównaniu z okresem od stycznia do marca 2020 roku.

