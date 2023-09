Styl życia Psy rasy American XL Bully zostaną zakazane

Szef brytyjskiego rządu zapowiedział wprowadzenie zakazu posiadania psów rasy American Bully w odmianie XL. Decyzja premiera Rishiego Sunaka w tym względzie jest podyktowana ostatnią serią ataków tych zwierząt na ludzi.

Premier Rishi Sunak w mediach społecznościowych zadeklarował, że psy tej rasy stanowią „zagrożenie dla naszych społeczności”. Zapowiedział, że do końca roku zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie i psy American XL Bully zostaną zakazane. Przypomnijmy, w czwartek, 14 września 2023 roku, w pobliżu Walsall, 52-letni Ian Price został pogryziony przez dwa psy. Jego życia nie udało się uratować i później zmarł w szpitalu. Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, wiele osób z zadowoleniem przyjęło zapowiedź wprowadzenie takiego zakazu. Niemniej, pojawiło się również wiele głosów, że taki „ban”, nałożony na konkretną rasę, nie przyniesie oczekiwanego efektu.

„Psy rasy American XL Bully stanowią zagrożenie dla naszych społeczności, a zwłaszcza dla naszych dzieci” – jak pisze premier Sunak w swoich oficjalnych mediach społecznościowych.

Jakimi przepisami są objęci posiadacze psów w UK?

„Podzielam przerażenie społeczne z powodu ostatnich nagrań wideo, które wszyscy widzieliśmy. Wczoraj miał miejsce kolejny domniemany atak psa rasy American XL Bully. Spowodował on śmierć człowieka. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o garstkę źle wyszkolonych psów, ale o pewien wzorzec zachowania, który nie może być kontynuowany” – napisał premier Rishi Sunak w portalu X (dawniej Twitter).

Warto w tym miejscu również dodać, iż przedstawiciele rasy American Bully w odmianie XL są odpowiedzialne za połowę wszystkich zgonów związanych z psami w Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Do tej pory psy rasy American Bully bez względu na konkretną odmianę nie znajdowały się na liście psów zakazanych w UK. Od dłuższego czasu pojawiły się jednak apele, aby w tym przypadku wprowadzić taki zakaz.

Jakie rasy psów są zakazane w Wielkiej Brytanii?

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem posiadanie niektórych ras psów jest nielegalne. Tymi rasami są:

Pitt Bull Terrier

Tosa japońska

Dog argentyński

Fila Brasileiro

Psy ujęte w powyższym rejestrze zakazanych ras psów są odbierane właścicielom bez względu na to, czy są agresywne, czy też nie. Policja ma prawo po prostu zabrać zwierze i nie potrzebuje na to żadnej zgody sądu. Dodatkowo brytyjskie prawo zabrania także sprzedawania, hodowania, oddawania, a nawet porzucania psa będącego przedstawicielem jednej z tych ras.

Przepisy dotyczą nie tylko psów z rodowodem FCI, ale również psów mieszanych i bez odpowiednio udokumentowanego pochodzenia. Co to oznacza? Otóż nawet jeśli twój pies formalnie nie należy do rasy zakazanej, to jeśli ma wiele cech choćby Pit Bull Terriera, to może zostać uznany za zakazanego w UK.

Prawo w tym zakresie jest definiowane przez ustawę Dangerous Dogs Act 1991. Jej celem jest zapobieżenie poważnym skutkom, także tym śmiertelnym, które wiążą się z atakami ze strony psów.

