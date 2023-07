Bank zamknął konta Nigelowi Farage`owi - kontrowersyjny polityk rozważa opuszczenie UK

Konta bankowe polityka, będącego najraźniejszym symbolem Brexitu miały zostać zamknięte. Nigel Farage uważa, że padł ofiarą spisku i jest ofiarą „prześladowań politycznych”. Ministerstwo skarbu bada tę sytuację i sprawdzi, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony banku.

Jak utrzymuje sam Nigel Farage, bank, z którym był związany przez ostatnie 43 lata, miał zamknąć jego konta, zarówno prywatne, jak i firmowych. Zdaniem Farage`a postępowanie sektora bankowego wobec jego osoby ma charakter „poważnych prześladowań politycznych”. „Establishment próbuje zmusić mnie do opuszczenia Wielkiej Brytanii” - jak pisze na Twitterze, dodając, iż brytyjskie banki są „częścią dużych struktur korporacyjnych, które nie chciały Brexitu”. Były polityk zaznacza również, że nie otrzymał żadnego wyjaśnienia decyzji podjętej przez bank. „Jeśli zdarzyło się to mnie, to tym bardziej może się to zdarzyć każdemu” - podsumowuje.





Władze UK zbadają działanie sektora bankowego

Downing Street 10 potwierdziło, że istnieją „obawy” w związku z tą sprawą. Urzędnicy ministerstwa skarbu mają przyjrzeć się czy banki nie były zbyt „nadgorliwe” w swoich działaniach, bo jak się okazuje przypadek Nigela Farage`a nie jest odosobniony. Kwestia tego, czy sektor bankowy „zachowują właściwą równowagę między prawami klienta banku do swobodnego wyrażania się a prawem banku do zarządzania ryzykiem handlowym”.

„Kanclerz skarbu jest zaniepokojony niektórymi doniesieniami. Wolność słowa w ramach prawa i uprawnione wyrażanie odmiennych poglądów jest ważną częścią brytyjskiej wolności” - tak brzmi oficjalny komentarz ze strony rzecznika premiera Rishiego Sunaka.

Wielka Brytania jak komunistyczne Chiny

Wracając do Nigela Farage`a, były lider UKIP`u i Brexit Party w swoim stylu odniósł się do tych wydarzeń. Jego zdaniem jego ojczyzna stała się „całkowicie nie do życia” i „rozważa opuszczenie Wielkiej Brytanii”. „Rozważałem swoje opcje, spędziłem czas na rozmowach z prawnikami, rozważałem kroki prawne. Zadawałem sobie pytanie, czy szczerze mówiąc, w ogóle warto zostać w tym kraju” - komentował na antenie GB News.

„To trochę tak, jakbyśmy żyli w Niemczech czy Rosji 80 lat temu, a może nawet w komunistycznych Chinach dzisiaj. Zastanawiam się: czy żyjemy dziś w komunistycznych Chinach” - podsumował w swoim stylu.

