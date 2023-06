Oto najgorsze miejsca w samolocie, których pasażerowie powinni unikać

Wybór właściwego miejsca w samolocie nie jest łatwym zadaniem. Jeśli szczęście nam nie sprzyja, możemy znaleźć się obok nieznośnego pasażera lub w fotelu, przy którym brakuje wystarczająco dużo przestrzeni na nogi. Są jednak miejsca, których nigdy nie powinniśmy wybierać w niektórych liniach lotniczych i wiadomo jakie są ich oznaczenia.

Miejsce w samolocie może być strzałem w dziesiątkę w zależności od tego, którą linią lotniczą lecimy i czy potrzebujemy więcej przestrzeni na nogi albo dostępu do okna. Wybór ten może mieć wpływ na to, czy będziemy mieć dobre czy złe wrażenia z podróży.





Najgorsze miejsca w samolocie

Miejsca, które nie gwarantują komfortu podróży to te, w których brakuje wystarczająco dużo przestrzeni na nogi i dostępu do okna. Ujawniamy zatem, których lokalizacji w samolocie nie powinniście nigdy wybierać. Jedną z nich w Ryanairze, która uchodzi za najbardziej niekomfortową podczas lotu, to 11A – czyli bez okna lub z niewielkim dostępem do niego. Pewien pasażer wystawiając swoją opinię na stronie Seatlink na temat lotu na tym właśnie miejscu napisał: „Nie ma tam okna, jeśli chcesz coś zobaczyć, aby nie czuć się źle, trzymaj się z daleka. Myślałem, że będę wymiotować przez 90 proc. lotu, bo nie miałem żadnego odniesienia do tego, co na zewnątrz”.

Innym obszarem, który na pokładzie samolotu Ryanair Boeing 737-800 uzyskał niskie oceny, były miejsca od 33A do F. Powód tego jest taki, że znajdują się one blisko toalet.

Miejsca bez okien

W samolotach linii EasyJet miejsca bez okien znajdują się z tyłu, a nie pośrodku. Dokładniej są to lokalizacje 31A dla tych w samolocie A320, a także miejsca 26A i 26F w A319.

Z kolei w British Airways A380 jest pewna liczba miejsc z ograniczonym widokiem z okien – w tym 70A i 70K w strefie ekonomicznej. W obszarze Club World problem ten dotyczy również miejsc 12A, 12K, 50A i 50K.

