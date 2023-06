Home Office anulowało imigrantowi z UE pozwolenie na pobyt w UK i groziło mu... przez pomyłkę

Owdowiały holenderski naukowiec mieszkający w Wielkiej Brytanii wraz ze swoją sześcioletnią brytyjską córką został poinformowany przez Home Office, że anulowano mu wizę pracownika wykwalifikowanego i musi opuścić UK w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Przy okazji w piśmie grożono mu więzieniem i zajęciem majątku...

Bobby Stuijfzand dostał list z Home Office, w którym powiadomiono go anulowaniu jego wizy pracowniczej. Napisano, że jego pozwolenie na pobyt zostało cofnięte, gdyż przestał „pracować dla swojego sponsora”. Mimo że w zatrudnieniu mężczyzny wcale nic się nie zmieniło. W powiadomieniu dodano: „Nie ma Pan prawa do odwołania ani kontroli administracyjnej w kwestii decyzji o cofnięciu pozwolenia na pobyt”.





Cofnięcie pozwolenia na pobyt w UK

Stuijfzand przeprowadził się ze Szwajcarii do Anglii w 2021 roku, po tym jak jego żona (Brytyjka) zmarła na raka. Mężczyzna chciał, aby jego córka, która urodziła się w Bristolu, była blisko swoich brytyjskich krewnych. Nie mógł ubiegać się o status osoby osiedlonej, gdyż brakowało mu kilku tygodni do „zgromadzenia” pięciu lat pobytu, gdyż rodzina przeniosła się do Szwajcarii w 2018 roku. Zamiast tego przyznano mu wizę pracowniczą, kiedy to wrócił do Wielkiej Brytanii mając w roli sponsora swoich pracodawców – Behavioural Insights Team.

Mężczyzna zmienił w pewnym momencie wizę pracowniczą na wizę rodzicielską (parental visa), aby mieć pewność, że pozostanie w Wielkiej Brytanii ze swoją córką nawet wtedy, gdy będzie musiał zmienić pracę. Najprawdopodobniej właśnie ten ruch, który Home Office zinterpretowało jako wycofanie się jego firmy z roli sponsora, doprowadził do anulowania jego prawa pobytu.

Błąd Home Office

Stuijfzand podejrzewał, że ​​popełniono błąd w jego przypadku, jednak nie wiedział, jak powiadomić o tym Home Office. Mężczyzna powiedział „Guardianowi”, że, kiedy zadzwonił pod numer podany w piśmie, usłyszał komputerowy głos, że numer już jest nieaktywny. W liście znalazł również link do dwóch dokumentów, które nie wyjaśniały, w jaki sposób można złożyć skargę. Ostatecznie zdecydował się wysłać e-mail do Home Office, w którym poinformował, że jego zdaniem popełniono błąd.

- Moja pierwsza reakcja była taka, że to musi być oszustwo, ponieważ było to tak niewiarygodne – powiedział Stuijfzand.

Straszenie imigranta

Mężczyzna był także przerażony oskarżycielskim tonem listu z Home Office, w którym ostrzegano go, że, jeśli pozostanie w Wielkiej Brytanii bez pozwolenia, może zostać zatrzymany, ścigany, ukarany grzywną i więzieniem, wydalony z kraju i objęty zakazem ponownego przyjazdu do UK, a także zakazem pracy. Grożono mu również zajęciem jego zarobków na koncie bankowym i skonfiskowaniem majątku, jeśli pracował nielegalnie, oraz zamrożeniem jego konta bankowego.

Stuijfzand zdał sobie sprawę, że to autentyczny list, dopiero gdy sprawdził, że numer sprawy Home Officer jest prawidłowy.

- Czuję się dość bezbronny, wychowując tutaj moją córkę jako samotny rodzic. Poczułem jak podłoga usuwa mi się spod nóg. Pracowałem niesamowicie ciężko, aby zapewnić mojej córce środowisko, w którym może wyrosnąć na niezależną dziewczynę… – powiedział zmartwiony mężczyzna.

Kiedy „Guardian” skontaktował się z Home Office, aby zapytać o tę sprawę, urzędnik powiedział, że popełniono błąd i że skontaktują się z panem Stuijfzand.

