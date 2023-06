Odsetek Brytyjczyków, którzy chcą ponownie dołączyć do UE jest najwyższy od 2016

Siedem lat po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych odsetek Brytyjczyków, którzy ponownie chcą dołączyć do UE, wzrósł do najwyższego poziomu od 2016 roku.

Co do faktu, iż Brexit był po prostu błędem, jest coraz mniej wątpliwości. Widzą to coraz wyraźniej sami Brytyjczycy. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez YouGov, 58,2% badanych Brytyjczyków zagłosowałoby teraz za powrotem do UE, jeśli miałaby taką możliwość (nie licząc osób, które odpowiedziały „nie wiem” na tak postawione pytanie lub osób, które całkowicie wstrzymałyby się od oddania głosu w takiej sprawie).





Jak czytamy na łamach „Guardiana”, odmiennego zdania jest tylko 42% ankietowanych. Odsetek obywateli UK skłaniających się do powrotu na łono UE co prawda spadł z rekordowych 60% odnotowanych w lutym 2023, ale generalnie trend konsekwentnego poparcia dla idei powrotu do Wspólnoty zapoczątkowany na początku 2021 nadal się utrzymuje. I nic nie wskazuje, aby cokolwiek się miało w tej kwestii zmienić.

Jak Brytyjczycy oceniają Brexit w 2023 roku?

Co ciekawe, pomimo rosnącej sympatii do idei powrotu do UE, Brytyjczycy pozostają realistami w tej kwestii. Niewielka większość respondentów (51%) twierdzi, że nadal uważa, że jest mało prawdopodobne, aby Wielka Brytania ponownie przystąpiła do UE w przyszłości. Ponownie jednak liczba ta spada mniej więcej konsekwentnie – dwa lata temu wynosiła 62 proc.

Od czasu referendum wyraźnie wzrosło także zaufanie Brytyjczyków co do przyszłości UE. Po raz pierwszy w historii więcej brytyjskich respondentów (41%) stwierdziło, że są optymistami co do perspektyw Wspólnoty, niż pesymistami w tym względzie (36%).

Znacznie mniej optymistycznie obywatele UK są nastawieni co do efektów Brexitu na ich gospodarkę. Około 58% brytyjskich respondentów stwierdziło, że wyjście ich kraju z UE będzie miało negatywny wpływ na ekonomię. Odnotowano zatem duży wzrost w porównaniu z 50% dwa lata temu.

Zaufanie do KE jest w UK wyższe, niż do rządu w Londynie

Respondenci spoza Wielkiej Brytanii byli generalnie mniej pesymistycznie nastawieni do perspektyw kraju niż ci z wewnątrz i częściej twierdzili, że opuszczenie bloku nie miałoby znaczącego wpływu na wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii.

Być może najbardziej zaskakujące jest to, że dane pokazały, iż respondenci w Wielkiej Brytanii częściej twierdzą, że bardziej ufają Komisji Europejskiej (25%) niż własnemu rządowi (24%). Różnica jest minimalna, ale jednak fakt ten daje do myślenia...

