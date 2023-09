Życie w UK Zmiana czasu 2023: Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

W Wielkiej Brytanii zegarki przestawiane są dwa razy w roku, aby uwzględnić różne pory roku. Kiedy w 2023 roku nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy?

W Wielkiej Brytanii obecnie jeszcze wciąż zegarki wskazują godzinę według British Summer Time (BST). Oznacza to, że przy zmianie czasu na zimowy zaczniemy stosować Greenwich Mean Time (GMT). Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje zawsze w ostatni weekend października. W nocy z soboty na niedzielę zegarki przestawiamy wtedy o godzinę do tyłu (z godziny drugiej na godzinę pierwszą). W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy 29 października 2023. Oznacza, że pośpimy godzinę dłużej, ale słońce zachodząc wcześniej, sprawia, że dni stają się znacznie krótsze.

Tradycja zmiany czasu sięga ponad stu lat. Inicjatywa zmiany czasu w UK znana jako British Summer Time została sformalizowana za pomocą aktu prawnego Summer Time Act 1916.

Zmiana czasu w UK — kiedy cofamy zegarki?

Dlaczego dwa razy do roku zmieniamy czas? Zmiana ta zapewniła rolnikom dodatkową godzinę światła słonecznego do pracy, co stanowiło pomocny impuls dla sektora rolnego po osłabieniu brytyjskiej gospodarki podczas pierwszej wojny światowej.

W 2024 roku wskazówki zegara zostaną ponownie przesunięte o godzinę do przodu, w niedzielę 31 marca. Wszystkie kraje Unii Europejskiej i wiele krajów spoza UE w dalszym ciągu dokonują tej zmiany dwa razy w roku. Poza Europą zmianę czasu praktykuje się także w Argentynie, Paragwaju, na Kubie, Haiti, w Nowej Zelandii i części Australii.

Skąd wzięła się idea zmiany czasu?

Dodajmy, że kraje UE próbowały „pozbyć” się konieczności zmian czasu dwukrotnie w ciągu roku. W roku 2018 przeprowadzono internetową ankietę, w której zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za odejściem od tej koncepcji. W marcu 2019 Parlament Europejski zatwierdził plan zniesienia zmiany czasu w państwach unijnych od roku 2021. Do realizacji tych planów jednak (póki co!) nie doszło. Dlaczego?

Najpierw Rada Unii Europejskiej opóźnia dalsze działania w tej sprawie, a następnie. Komisja Europejska w 2021 roku wezwała wszystkie kraje członkowskie UE do przygotowania „przepisów prawnych, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu”.

