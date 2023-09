Styl życia Czy zarabiając 4 tys. funtów w UK opłaca się wracać do Polski?

Na jednej z popularnych grup facebookowych zrzeszających Polaków, którzy rozważają powrót z PL do UK, pojawił się bardzo ciekawy wątek, który z miejsca wzbudził żywiołową dyskusję. O co poszło tym razem?

Nie ma się co czarować, kwestie finansowe są jednym z najważniejszych czynników, jeśli ktoś rozważa powrót do Polski lub ponowny wyjazd do UK. Poziom zarobków determinuje poziom życia. Osoba, która wyjechała z ojczyzny na emigrację przed powrotem do kraju, skupia się na tych kwestiach. I nie ma w tym nic dziwnego. Rozważając powrót, warto zastanowić się nad materialnym aspektem takiej decyzji.

Przeczytaj też:

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują Breaking News

Powrót do Polski — kiedy się opłaca?

Właśnie w związku z tą problematyką pojawiła się ciekawa dyskusja. Oto pytanie, które rozbudziło rzeczoną dyskusję na forum grupy „Wielkie i małe powroty z PL do UK :) ”:

Pytanie (nie dla mnie): czy mając łączny dochód 4 tysiące funtów na rękę (mąż i zona, praca 4 dni w tyg) i dom bez kredytu (Północ) warto wracać do Pl ? W Pl zarobki byłyby o polowe niższe i w miastach typu Kraków czy Wrocław. Dzięki!

Ile trzeba zarabiać w UK, żeby nie opłacało się wracać do PL?

Oto, w jaki sposób nasi rodacy komentowali te kwestie:

Tak głupie pytania ta są, że szkoda odpowiadać. Ile ludzi tyle opinii. Każdy sam sobie musi na to odpowiedzieć — JAKUB

Nigdy tu nie wracajcie… Chyba że do Spa do Karpacza lub Kołobrzegu na 5 dni. Nie polecam!!! Tam na pewno będzie Was na takie wypady stać. Tutaj to już inna sprawa i inne zarobki a ceny angielskie albo wyższe. Mieszkałem w Londynie 16 lat i wiem, co mówię. Teraz mieszkam 5 lat we Wrocławiu. Daję radę, ale to nie to samo niestety. Mega tęsknię za UK — KRIS

Zależy, jaką praca, bez kredytu warto, ja uważam, że warto zaryzykować. Jeśli masz cieciowa pracę w UK to równie dobrze bez kredytu na zwykłej robicie jak się zakręcisz jeszcze cis dorobić będzie okej albo po prostu jesteś zaradny. Ludzie po 5 latach bycia już w PL tęsknią za UK, bo teraz nie zdają sobie sprawy, jak ciężko jest i jakie są koszta utrzymania. Wiem, że łatwo mówić komuś zboku, ale ja bym spróbowała, bi jeśli mam żyć od pierwszego do pierwszego w UK to wolałabym tak robić w pl bez kredytu na swoim i wśród swoich, ale każdy ma swoją opinię — NATALIA

Ale po co? Masz jakiś konkretny powód, żeby wracać? Zmuszają cię do tego jakieś okoliczności? W większości przypadków powrót (lub reemigracja) do Polski to konieczność kompromisów — TOM

Przeczytaj też:

Brytyjczycy znaleźli sposób na oszczędne wakacje Breaking News

Mega indywidualna sprawa. Te powroty do Polski rzadko kiedy są podyktowane sytuacją materialną. Zwykle to tęsknota/zdrowie i sytuacja rodzinna napędza ludzi, a każdy z nas ma inna sytuacje… Jeśli jeszcze dajecie rade i nie rozrywa was tęsknota, to siedźcie, gdzie jesteście. Pod względem materialnym wciąż jest tu łatwiej. A na emeryturze zawsze można wrócić — JOANNA

4 tysiące £ na miesiąc na parę w UK to jest ledwie wiązanie końca z końcem. 4 tysiące £ na rękę na osobę to minimum, by żyć na przyzwoitym poziomie bez szaleństw. Zarabiając 2 tysiące £ na rękę, nie widzę powodu, aby tam być — MICHAŁ

Wydaje mi się, ze pytający doskonale zna odpowiedz na zadane pytanie, tylko chce wywołać temat. Decyzja powrotu do Polski to sprawa indywidualna. Główny powód powrotu to tęsknota za rodzina i zgromadzone pieniądze, które można zainwestować w lepsze życie w Polsce — LESZEK

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują

Zmiany finansowe, które wchodzą we wrześniu

Brytyjczycy znaleźli sposób na oszczędne wakacje