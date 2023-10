Kryzys w UK Czeka nas gigantyczna podwyżka podatków do wyborów

Institute for Fiscal Studies poinformował, że zgodnie z realizacją planu torysów gospodarstwa domowe czeka podwyżka podatków o 3500 funtów rocznie do wyborów. Byłby to największy wzrost pod ponad 70 lat.

Zgodnie z prognozami wiodącego w kraju zespołu doradców ekonomicznych z IFS, konserwatyści są na dobrej drodze do zebrania dużej sumy od podatników do następnego roku. Dużej, czyli o 100 miliardów funtów więcej rocznie do 2024 roku niż, gdyby udział podatków w dochodzie krajowym pozostał na poziomie z 2019 roku.

Podwyżka podatków do wyborów

Institute for Fiscal Studies opublikował raport, który może zmniejszyć poparcie dla Rishi Sunaka. Zwłaszcza, że obecnie torysi zmagają się z dużymi wewnętrznymi podziałami, a kością niezgody jest właśnie podwyżka podatków.

Przeczytaj też:

Obniżki podatków są „praktycznie niemożliwe” – twierdzi kanclerz skarbu Breaking News

Zespół doradców z IFC stwierdził, że dochody podatkowe są na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu około 37 proc. dochodu krajowego w 2024 roku. W porównaniu z około 33 procentami cztery lata temu.

W wyniku tej zmiany do skarbu państwa trafiłaby dodatkowa kwota 100 miliardów funtów rocznie. Przełożyłoby się to oczywiście na większe obciążenie dla gospodarstw domowych. A mianowicie czekałaby je podwyżka podatków o 3500 funtów.

Najnowsza analiza IFS najprawdopodobniej podsyci nowe konflikty wewnętrzne torysów. Pokazuje ona, że żaden parlament nie był inicjatorem większej podwyżki podatków niż obecny znajdujący się pod przewodnictwem trzech premierów konserwatystów. Analizie poddano dane sięgające 1951 roku.

Przeczytaj też:

Mężczyzna „zarabiał” nawet 1700 funtów miesięcznie. Żebrał w centrum miasta Breaking New

Jaką decyzję podejmie premier?

W sprawie podatków niedawno wypowiedział się kanclerz skarbu, Jeremy Hunt. Stwierdził, że ich obniżki, na które liczy wiele osób w jesiennym budżecie, są „praktycznie niemożliwe”. Wynika to z tego, że ważniejsza jest dla niego obniżka inflacji do założonego wcześniej poziomu.

Tymczasem Rishi Sunak przygotowuje się do wyjazdu do Manchesteru w ten weekend na jedną z najtrudniejszych dorocznych konferencji partii torysów od lat. Premier znajduje się pod presją prawicowych posłów i zwolenników swojej poprzedniczki Liz Truss, aby uruchomił pakiet przedwyborczych ulg podatkowych.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

15-latka w Croydon zginęła broniąc koleżanki

Obniżki podatków są „praktycznie niemożliwe” – twierdzi kanclerz skarbu

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują