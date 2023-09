Praca i finanse Podano termin wypłat 300 funtów w ramach Cost of Living Payment

Drugie i trzecie świadczenie z tytułu Cost of Living Payment dla osób ubiegających się o określone świadczenia o wartości odpowiednio 300 i 299 funtów rząd wypłaci określonym grupom jesienią i wiosną. Poinformowano już, że 300 funtów można spodziewać się na kontach od 31 października do 19 listopada tego roku.

Miliony gospodarstw domowych o niskich dochodach otrzymają kolejną transzę pieniędzy pomocowych z tytułu Cost of Living Payment. Właśnie poinformowano, że nastąpi to w okresie od 31 października do 19 listopada. Osiem milionów osób korzystających ze świadczeń uzależnionych od dochodów, takich jak Universal Credit, otrzyma bezpośrednio 300 funtów. Oczywiście bez konieczności składania wniosku.

Wypłata Cost of Living Payment

Druga i trzecia część dodatku z tytułu Cost of Living Payment dla osób ubiegających się o określone świadczenia – o wartości odpowiednio 300 i 299 funtów – trafi na konta w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Numerem referencyjnym płatności dla rachunków bankowych będzie numer ubezpieczenia społecznego odbiorcy (NI). Po nim nastąpi skrót: „DWP COL” lub „HMRC COLS”

Podano już dokładny termin wypłat pierwszej transzy. Wiadomo, że 300 funtów trafi na konta od 31 października do 19 listopada 2023 roku, A 299 funtów wiosną 2024 roku. Do otrzymania dodatku z tytułu kosztów utrzymania kwalifikują się osoby będące na określonych świadczeniach w okresie kwalifikacyjnym.

Jak dotąd w tym roku finansowym w maju i czerwcu wypłacono około 8,3 miliona płatności z tytułu kosztów utrzymania. DWP lub HM Revenue and Customs (HMRC) wypłaciły 301 funtów osobom otrzymującym świadczenie uzależnione od dochodów. Na przełomie czerwca i lipca wypłacono kolejne 6,4 mln funtów osobom otrzymującym zasiłki dla niepełnosprawnych.

Kiedy i komu rząd wypłaci 300 funtów?

Rząd już potwierdził, kiedy nastąpi wypłata 300 funtów. Warto podkreślić, że płatność ta jest wolna od podatku. Nie wlicza się jej do limitu świadczeń i nie ma ona żadnego wpływu na istniejące świadczenia.

Nikt nie musi ubiegać się o pieniądze z tytułu kosztów utrzymania. Wypłacone będą one automatycznie uprawnionym wnioskodawcom otrzymującym odpowiednie świadczenia. A są nimi: Universal Credit, Income-based Jobseekers Allowance, Income-related Employment and Support Allowance. A także Income Support, Pension Credit, Working Tax Credit, Child Tax Credit.

Minister pracy i emerytur, Mel Stride powiedziała:

– Najlepszym sposobem na zwiększenie sald bankowych jest ograniczenie inflacji. Ale w miarę osiągania tego celu zapewniamy najbardziej dotkniętym kryzysem gospodarstwom domowym zabezpieczenie przed wysokimi cenami w postaci kolejnych wypłat Cost of Living Payment.

