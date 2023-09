Kryzys w UK Polska czy UK — w którym kraju bardziej odczuwa się kryzys kosztów utrzymania?

Wielka Brytania pozostaje jednym z najdroższych krajów do życia w Europie, ale jak wygląda w zestawieniu z Polską pod tym kątem?

W zasadzie cała Europa jest dławiona przez kryzys kosztów życia. Jedne kraje radzą sobie z nim gorzej, inne lepiej. Dynamika wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii pozostaje najwyższa w grupie G7, z kolei Polska na tle krajów o porównywalnej sile gospodarczej również odstaje. Co więcej, oba te kraje mają swoje problemy gospodarcze, w różnym stopniu dotyczące cen energii, rosnących podatków, relacji z Unią Europejską, zmagania się z konsekwencjami pandemii. Niemniej, wydaje się, że Wielka Brytania jeszcze nie wypadła z grona najsilniejszych gospodarek świata, a Polsce daleko jeszcze do europejskiej potęgi, bo tempo jej rozwoju w ostatnim czasie zwolniło. Można więc powiedzieć, że całkiem sporo oba te kraje łączy…

Jak zatem w tej perspektywie wypada porównanie kosztów życia nad Wisłą i nad Tamizą? Tego typu zestawiania dwóch krajów nie jest łatwe. Zawsze jest obarczone pewny błędem, wpisanym w próbę porównania dwóch krajów o krańcowo różnych warunkach egzystencji. Trudno jest przyłożyć wspólny mianownik. Niektóre niuanse zostaną zapewne spłycone na rzecz bardziej ogólnego obrazu, ale mając na uwadze, że posługuje się pewnym uproszczeniem… i tak spróbujmy!

Gdzie kryzys doskwiera bardziej – w PL czy w UK?

Poniższe wyliczenia zostały oparte statystykach dostarczanych przez serwis Numbeo. Jako wspólną miarę przyjęliśmy funta brytyjskiego, co zapewne nieco obniży „siłę” Polski. Niemniej, to już jest fakt znaczący — w UK waluta jest zwyczajnie mocniejsza, niż w naszej ojczyźnie.

W Polsce miesięczne koszty życia ponoszone przez czteroosobową rodzinę wynoszą 1828,2 GBP (9489,8 zł) bez czynszu. W przypadku osoby samotnej to suma 552 funtów (2865 zł) bez czynszu. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto (po opodatkowaniu) wynosi w PL 1003,67 GBP. Z kolei koszt wynajmu mieszkania (1 sypialnia) waha się od 563,65 do 450,11 funtów (duże miasto konta mniejsza miejscowość).

Zarobki, koszty życia, wynajem…

Z kolei w Wielkiej Brytanii koszty czteroosobowej rodziny to 2552,6 GBP (13 250,0 zł) bez czynszu. W przypadku osoby samotnej wynoszą one 748,4 GBP (3884,9 zł). Tym samym koszt życia w Wielkiej Brytanii jest średnio o 44,2% wyższy niż w Polsce. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie netto w UK (po opodatkowaniu) wynosi 2314,07 GBP, a więc jest on ponad dwukrotnie wyższe, niż w Polsce.

Czynsz w Wielkiej Brytanii jest średnio o 68,3% wyższy niż w Polsce. Z kolei generalnie ceny w sklepach (indeks CPI) są w Wielkiej Brytanii o 44,2% wyższe niż w Polsce. Licząc razem ze średnim czynszem, różnica sięga 50,8%. Z kolei sam wynajem mieszkania jest o 68,3% wyższy w UK. Ceny w restauracjach w Wielkiej Brytanii są o 83,2% wyższe niż w Polsce, a lokalna siła nabywcza w UK jest o 52,9% wyższa.

