Ruszyła petycja dotycząca znacznej podwyżki emerytur

Uruchomiono nową petycję, w której żąda się podwyżki emerytur państwowych zgodnie z krajową płacą minimalną. Wzrost State Pension miałby być ponad dwukrotny.

Po niepowodzeniu poprzednich wysiłków mieszkańcy Wysp żądają podwyżki emerytur państwowych do 416 funtów tygodniowo na każdą osobę powyżej 60. roku życia.

Przygotowano nową petycję, w której wzywa się ministrów do podwyżki emerytur ponad dwukrotnie w porównaniu z obecną kwotą. Niestety poprzednia petycja, pod którą zebrano 36 000 podpisów, została odrzucona przez Ministerstwo Pracy i Emerytur.

Inicjatorem najnowszego apelu jest Michael Thompson, który domaga się także obniżenia wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii do 60 lat.

Emeryci obecnie otrzymują jedynie do 203,85 funtów tygodniowo lub 815,40 funtów co cztery tygodnie. Z kolei pełna roczna kwota wynosi zaledwie 10 600 funtów. Czyli znacznie poniżej ustawowego minimum zarabianego przez osoby dorosłe pracujące w pełnym wymiarze godzin.

