Życie w UK Znamy wyniki prawyborów w Wieruszowie

W prawyborach w Wieruszowie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, pokonując Prawo i Sprawiedliwość. Czy wyniki głosowania w gminie, określanej, jako „Polska w pigułce”, przełożą się na wyniki wyborów parlamentarnych 2023?

Wieruszów to niewielkie miasto powiatowe zlokalizowane w województwie łódzkim. Jego populacja liczy około 9 tysięcy mieszkańców, gdy całą gminę zamieszkuje 14 tysięcy osób. Właśnie tu w ostatnich latach organizowane są prawybory, które mają niejako oddawać nastroje naszych rodaków przed „właściwymi” wyborami.

Dlaczego akurat Wieruszów? Gmina ta została uznana za reprezentatywny okręg wyborczy, niejako „Polskę w pigułce”. Poprzednio prawybory miały tu miejsce w 1997 i 2019. Jak się okazało, ich wyniki sprzed czterech lat były dobrą prognozą przed właściwymi wyborami do Sejmu RP i Senatu RP. Czy tak będzie i w tym roku?

Wyniki prawyborów w „Polsce w pigułce”

Prawybory w Wieruszowie zostały wygrane przez Koalicję Obywatelską. Największa partia opozycyjna zyskała poparcie 34,08 procent głosujących. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddało 32,32 proc., na Trzecią Drogę – 11,94 proc. Poparcie poniżej dziesięciu punktów procentowych uzyskała Konfederacja (6,64 proc.) oraz Lewica (6,35 proc.). Ugrupowania, które znalazły się poniżej progu wyborczego, to Bezpartyjni Samorządowcy (3,51 proc.), Ruch Dobrobytu i Pokoju (0,76 proc.) oraz Strajk Przedsiębiorców (0,33 proc.).

Frekwencja wyniosła 19,27 proc., gdy liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 11 184 osoby. W sumie oddano 2 tys. 110 głosów ważnych, a 40 – nieważnych. Głosowanie miało miejsce w niedzielę 17 września 2023, od godziny 8 do 18. Nie było ciszy wyborczej, więc do ostatniej chwili przedstawiciele wszystkich partii mogli przekonywać wieruszowian do oddania głosy właśnie na nich.

Czy wyniki głosowanie w Wieruszowie przełożą się na wyniki „prawdziwych” wyborów?

Dodajmy także, że wyborcy nie oddawali głosów na konkretnych kandydatów, tylko na poszczególne partie, które biorą udział w tegorocznych wyborach. – Mamy silną legitymację, żeby nazywać się Polską w pigułce – jak komentuje burmistrz miasta Rafał Przybył, cytowany przez TVN24. Jego zdaniem są powody, aby wyniki prawyborów w Wieruszowie traktować miarodajnie.

– Ostatnie prawybory pokazały, że mieściliśmy się w granicach błędu wyborczego. Ale powiedzmy sobie szczerze, gmina Wieruszów, tak jak inna gmina, jest żywym organizmem – cały czas się zmienia i żyje. Napływają nowi mieszkańcy, odpływają, rodzimy się, umieramy, zmieniamy poglądy, więc jestem wdzięczny za to, że mimo tego, co się dzieje między nami Polakami, że dzień w Wieruszowie był dniem otwartym dla wszystkich polityków na spotkanie z mieszkańcami i był dniem spokojnym – dodaje Przybył.

Jak wyniki prawyborów były komentowane przez polityków?

– Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej. Bo ta wygrana to znak nadziei, nie gwarancja zwycięstwa. Wszystko w naszych rękach! – jak pisze w mediach społecznościowych Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej.

– W prawdziwych wyborach zwyciężamy – to z kolei komentarz miejscowego posła Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusza Woźniaka, jak cytujemy za „Wprost”. – Z tego co wiem, frekwencja w prawyborach była niezwykle niska, absolutnie nieoddająca autentycznych nastrojów społecznych. Do tej pory rzeczywiście Wieruszów uważało się za najbardziej miarodajny. Ale chyba nikt rozsądnie myślący w Polsce nie uwierzy, że na wybory pójdzie kilkanaście procent uprawnionych. To już świadczy o tym, że na te wyniki musimy popatrzeć nieco z przymrużeniem oka – podsumowuje.

