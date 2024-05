Praca i finanse Osoby opiekujące się chorymi bliskimi mają zwrócić DWP łącznie 250 mln funtów

Rząd brytyjski będzie “ścigał” aż 134 000 osób, które na co dzień bezpłatnie opiekują się swoimi poważnie chorymi bliskimi, za rzekomo nieuprawnione pobranie pieniędzy w ramach świadczenia Carer’s Allowance. Problem polega na tym, że świadczeniobiorcy często nie byli świadomi surowych zasad regulujących przyznawanie zasiłku dla opiekunów.

Carer’s Allowance – co trzeba wiedzieć?

Świadczenie Carer’s Allowance należy się osobom, które w trybie ciągłym opiekują się chorym małżonkiem, dzieckiem lub innym bliskim członkiem rodziny, przez przynajmniej 35 godzin w tygodniu. Opiekunowie mogą dodatkowo pracować, ale nie mogą zarabiać więcej niż 151 funtów tygodniowo po opodatkowaniu. Jeżeli kwotę tę przekroczą z uwagi na przykład na wzięcie nadgodzin lub otrzymanie podwyżki, muszą o wszelkich tych okolicznościach powiadomić DWP, ponieważ wówczas przestają się kwalifikować do otrzymywania Carer’s Allowance.

Teraz okazuje się, że aż 134 000 ludzi z różnych powodów otrzymało świadczenie Carer’s Allowance, choć z uwagi na przekroczenie progu zarobków nie było im ono należne. Dane pokazują, że z powodu nadpłat zadłużonych jest ponad dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Co natomiast przewija się notorycznie w opowieściach opiekunów, którzy będą teraz musieli zwrócić zasiłek, jest to, że nie byli oni świadomi, że nie są już do niego uprawnieni. O przekroczeniu progu zarobków i konieczności zwrócenia całej kwoty Carer’s Allowance dowiadywali się często w momencie, gdy suma stała się dla nich niemal niemożliwa do oddania.

Rząd zrobił za mało, żeby powiadomić opiekunów nieświadomie pobierających zasiłek?

O tym, że opiekunowie mogą być nieświadomi ścisłych zasad rządzących otrzymywaniem zasiłku Carer’s Allowance, informowano już w raporcie komitetu Work and Pensions Committee w 2019 r. Ale od tego czasu niewiele zrobiono, jak grzmią niektórzy politycy, by zwiększyć świadomość tysięcy opiekunów. – Rząd wiedział o tych problemach od lat. Jednak pozwolił wielu nieopłacanym opiekunom na nieświadome zadłużenie się na poziomie niemożliwym do opanowania. DWP musi teraz bezzwłocznie podjąć działania, aby opanować problem. I by zadbać o to, aby opiekunowie nie byli już dłużej narażeni na cierpienie, jakie mogą powodować takie nadpłaty – zaznacza Sir Stephen Timms, przewodniczący komitetu Work and Pensions Committee.

W sprawie głos zabierają zresztą politycy z różnych opcji politycznych. Tylko w zeszłym miesiącu konserwatysta Sir Iain Duncan Smith i polityk Liberalnych Demokratów Sir Steve Webb wezwali rząd, by wstrzymano się od żądania spłaty zadłużenia przez opiekunów.