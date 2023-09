Życie w UK Wybory parlamentarne 2023 – adresy komisji wyborczych w UK

W Wielkiej Brytanii zostanie utworzonych najwięcej obwodowych komisji wyborczych na zbliżające się wybory parlamentarne. Gdzie Polacy mieszkający na Wyspach będą mogli oddać swój głos w wyborach parlamentarnych 2023? Poniżej, prezentujemy pełną listę obwodowych komisji wyborczych w UK.

Opublikowano już wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, którzy chcą wziąć udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 roku. We wtorek, 12 września 2023 na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Załączono do niego wykaz 402 obwodów głosowania poza granicami naszej ojczyzny.

Dodajmy, że w ramach poprzednich wyborów parlamentarnych w 2019, ich liczba była mniejsza aż o 82. Cztery lata temu funkcjonowały 320 obwody do głosowania poza granicami Polski. Z kolei osiem lat temu było ich (tylko!) 250.

Wybory 2023 w UK

Dodajmy, iż liczba ta została zaproponowana przez Konsulów RP, po dokonaniu przez nich analizy aktualnych potrzeb Polaków przebywających w poszczególnych okręgach konsularnych. W ramach tej analizy uwzględniono zmiany dotyczące obecności polskich obywateli na świecie, warunków w okręgach konsularnych. Zwrócono także uwagę na potencjał organizacyjny urzędów konsularnych.

Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w trzech krajach, w których przebywa największa liczba Polaków poza granicami swojego kraju:

75 – w Wielkiej Brytanii

52 – w USA

42 – w Niemczech

Oprócz tego znacząca ilość obwodowych komisji wyborczych znajdzie się w:

we Francji (18)

w Hiszpanii (13)

w Kanadzie (12)

w Irlandii (11)

w Belgii (10)

w Norwegii (11).

Gdzie Polacy mieszkający w UK będą mogli oddać swój głos?

Warto zwrócić uwagę, że polskie władze zdecydowały się nie tworzyć żadnych obwodów w ogarniętej wojną Ukrainie. – Ze względu na wojnę w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju. Ponadto w dwóch krajach – Republice Białorusi i w Federacji Rosyjskiej z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie – jak czytamy w komunikacie wydanym przez polskie MSZ.

Co dalej? Projekt rozporządzenia w sprawie zagranicznych obwodów zostanie przekazany do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). – Z uwagi na zakres projektowanych rozwiązań, które mają charakter organizacyjny, nie ma konieczności przeprowadzenia konsultacji publicznych – podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Następnie, do 25 września 2023 do publicznej wiadomości podana zostanie informacja o numerach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą będzie możliwe składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym, dzięki czemu możliwe będzie oddanie głosu.

Obwodowe komisje wyborcze w UK

Oto pełna lista obwodowych komisji wyborczych w Wielkiej Brytanii:

317. Bedford 18-20 Ashburnham Road MK40 1DS Bedford

318. Birmingham I Polish Millennium House Bordesley Street B5 5PH Birmingham

319. Birmingham II Polish Millennium House Bordesley Street B5 5PH Birmingham

320. Birmingham III Polish Millennium House Bordesley Street B5 5PH Birmingham

321. Bournemouth The Old School House Gladstone Mews, Gladstone Road East BH7 6BG Bournemouth

322. Bristol I 2 Arley Hill BS6 5PS Bristol

323. Bristol II 165 Cheltenham Road BS6 5RH Bristol

324. Coventry I The Presbytery Springfield Road CV1 4GR Coventry

325. Coventry II The Presbytery Springfield Road CV1 4GR Coventry

326. Dunstable I 17 Victoria Street LU6 3AZ Dunstable

327. Dunstable II 17 Victoria Street LU6 3AZ Dunstable

328. Gloucester Kingsway Primary School Valley Gardens Kingsway GL2 2AR Gloucester

329. Hove 78 Farm Road BN3 1FD Hove

330. Ilford 2 Ashgrove Road IG3 9XE Ilford

331. Londyn I 238-246 King Street W6 0RF London

332. Londyn II 238-246 King Street W6 0RF London

333. Londyn III 238-246 King Street W6 0RF Londo

334. Londyn IV 238-246 King Street W6 0RF Londo

335. Londyn V 47 Portland Place W1B 1JH London

336. Londyn VI 47 Portland Place W1B 1JH London

337. Londyn VII 47 Portland Place W1B 1JH London

338. Londyn VIII 90 Gloucester Place W1U 6HS London

339. Londyn IX 77-79 New Cavendish Street W1W 6XB London

340. Londyn X 20 Gunnersbury Avenue W5 3QL London

341. Londyn XI 20 Gunnersbury Avenue W5 3QL London

342. Londyn XII Saint Gregory’s Roman Catholic Primary School Woodfield Road W5 1SL London

343. Londyn XIII Saint Gregory’s Roman Catholic Primary School Woodfield Road W5 1SL London

344. Londyn XIV 7 St. John’s Hall Ravenna Road SW15 6AW London

345. Londyn XV 6-8 Oliver Grove SE25 6EJ London

346. Londyn XVI 8 Waldram Park Road SE23 2PN London

347. Londyn XVII 211 Balham High Road SW17 7BQ London

348. Londyn XVIII 211 Balham High Road SW17 7BQ London

349. Londyn XIX 232-234 Balham High Road SW17 7AW London

350. Norwich 8 Wilberforce Road NR5 8ND Norwich

351. Oxford I The Barn Nightingale Avenue OX4 7BU Oxford

352. Oxford II The Barn Nightingale Avenue OX4 7BU Oxford

353. Peterborough 2 Cedar Grove PE1 3SR Peterborough

354. Reading 81 London Road RG1 5BY Reading

355. Slough I 48 Pitts Road SL1 3XH Slough

356. Slough II 48 Pitts Road SL1 3XH Slough

357. Southampton I 507 Portswood Road SO17 2TH Southampton

358. Southampton II 507 Portswood Road SO17 2TH Southampton

359. Swindon Whitbourne Avenue SN3 2JX Swindon

360. Boston 24 Horncastle Road PE21 9BU Boston

361. Bradford 29 Edmund Street BD5 0BH Bradford

362. Cardiff The India Centre Sanquhar Street Splott CF24 2AA Cardiff

363. Carlisle St. Cuthberts Catholic Community School Victoria Road CA1 2UE Carlisle

364. Derby 9 Gordon Road DE23 6WR Derby

365. Hull 129 Cottingham Road HU5 2DH Hull

366. Leeds I Polski Ośrodek Katolicki Newton Hill Road LS5 4WH Leeds

367. Leeds II Polski Ośrodek Katolicki Newton Hill Road LS5 4WH Leeds

368. Leicester Polski Ośrodek w Leicester przy Polskim Kościele Św. Pawła Falmouth Road LE5 4WH Leicester

369. Liverpool 2 Daneville Road L4 9RG Liverpool

370. Manchester I 51 Portland Street M1 3LD Manchester

371. Manchester II 194-196 Lloyd Street NorthM14 4QB Manchester

372. Newcastle-upon-Tyne 2 Mapple Terrace NE4 7SF Newcastle-upon-Tyne

373. Nottingham 2 Sherwood Rise NG7 6JN Nottingham

374. Oldham 569 Chamber Road OL8 4NZ Oldham

375. Preston Maria Goretti Community Hall Gamull Lane PR2 6SJ Preston

376. Sheffield 93 Broomspring Lane S10 2FB Sheffield

377. Wrexham Unit C6, Eagles Meadow LL13 8DJ Wrexham

378. Aberdeen Town House Broad Street AB10 1AQ Aberdeen

379. Edynburg I 2 Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh

380. Edynburg II 11 Drummond Place EH3 6PJ Edinburgh

381. Glasgow I 5 Parkgrove Terrace G3 7SD Glasgow

382. Glasgow II 423 London Road G40 1AG Glasgow

383. Inverness 32 Huntly Street IV3 5PR Inverness

384. Kirkcaldy Bennochy House Forth Park Drive KY2 5TA Kirkcaldy

385. Livingston Beech House Quarrywood Court EH54 6AX Livingston

386. Perth Gowans Terrace PH1 5AX Perth

387. Wishaw 71 Shieldmuir Street ML2 7TH Wishaw

388. Belfast 67 Malone Road BT9 6SB Belfast

389. Ballymena 120 Cushendall Road BT43 6HB Ballymena

390. Newry Bank Parade BT34 1DQ Newry

391. Omagh 2 Drumragh Avenue BT78 1DP Omagh

