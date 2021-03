Polska wpuszcza ozdrowieńców. Jakie warunki trzeba spełnić, by być zwolnionym z kwarantanny w PL?

Jakie warunki trzeba spełnić, by być zwolnionym z kwarantanny w PL?

Zasady kwarantanny w Polsce dla osób podróżujących zza granicy zostały zmodyfikowane. Wśród grup osób zwolnionych z obowiązku izolacji po przyjeździe znalazł się kolejny bardzo ważny wyjątek - ozdrowieńcy. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aktualnie w Polsce obowiązuje kwarantanna dla wszystkich osób przyjeżdżających do Polski spoza UE, EOG lub Szwajcarii. Oznacza to, że Polacy podróżujący do kraju z Wielkiej Brytanii mają obowiązek poddać się 10-dniowej izolacji po przekroczeniu granicy RP. Ponadto, kwarantannie muszą poddać się także podróżni przybywający z terenu UE, EOG i Szwajcarii, jeśli odbyli podróż transportem zbiorowym.

Poszerzono listę wyjątków od kwarantanny w Polsce

Od powyższych zasad istnieje jednak szereg wyjątków, wskazujących konkretne grupy osób, które mimo wszystko nie muszą poddać się kwarantannie po przyjeździe do Polski. Do dotychczasowej listy wyjątków dodano ozdrowieńców, którzy nie wcześniej niż sześć miesięcy przed przekroczeniem polskiej granicy zakończyli kwarantannę spowodowaną zakażeniem koronawirusem. Wskazany okres jest podyktowany aktualnymi ustaleniami naukowymi, dotyczącymi przeciętnego czasu utrzymywania się odporności po przejściu koronawirusa. Już wcześniej na liście okoliczności zwalniających z kwarantanny w Polsce umieszczono zaszczepienie się przeciw COVID-19 oraz negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonanego do 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Kogo nie obowiązuje kwarantanna w PL po podróży zagranicznej?

Wśród licznych wyjątków, dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii szczególnie ważne mogą być poniższe okoliczności zwalniające z kwarantanny w Polsce. Do wyjątków tych należą:

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu,

osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 , nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

studenci , uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce lub, w przypadku obywateli polskich, w innych państwach oraz osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub, w przypadku obywateli polskich, w innych państwach,

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem.

Więcej informacji oraz pełna lista wyjątków dostępna jest na stronie Polskiej Straży Granicznej: KWARANTANNA W POLSCE.