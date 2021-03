Jaki powód podróży do Polski jest uznawany przez władze brytyjskie za uzasadniony? Jakimi dokumentami trzeba go udowodnić? O czym nie można zapomnieć wypełniając "Declaration to Travel"?

Przypomnijmy, nowe regulacje związane z podróżami międzynarodowymi weszły w życie w miniony poniedziałek, 8 marca 2021. Teraz, każdy kto będzie chciał odbyć jakąkolwiek podróż zagraniczną z Anglii będzie zobowiązany do udowodnienia, że ma ku temu "uzasadniony powód". Musi on zostać ujęty w dokumencie "Declaration to Travel". Jak ostrzega brytyjskie Department for Transport brytyjscy policjanci będą przeprowadzać kontrole podróżujących np. na lotniskach i prosić podróżnych o przedstawienie wypełnionego formularza. Niedostarczenie wypełnionego formularza będzie przestępstwem, a osoby, które się go dopuszczą, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 200 funtów.

"Declaration to Travel" można pobrać z oficjalnych stron rządowych.

Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule: WAŻNE zmiany dla podróżujących od 8 marca - aby móc lecieć do Polski trzeba będzie wypełnić "Declaration to Travel"

Co brytyjski rząd uznaje za "uzasadniony powód" podróży z Anglii do Polski?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na oficjalnych stronach rządowych. Warto również dodać, że nawet po 29 marca 2021 roku, czyli po planowanym wygaśnięciu regulacji związanych z poruszaniem się po kraju, opuszczanie (bez istotnego powodu) Wielkiej Brytanii pozostanie niezgodne z prawem. Jakie więc są dozwolone powody uprawniające do podróży międzynarodowych?

PRACA

Niezbędne są te podróże odbywane w celach służbowych, w przypadku których nie jest możliwe wykonanie ich zdalnie lub w inny sposób. W tym zakresie mieści się przede wszystkim "prace lub powrót za granicę po wykonaniu podstawowych prac związanych z krytyczną infrastrukturą krajową, w tym krajową siecią kolejową, bezpieczeństwem narodowym lub celami dyplomatycznymi oraz elitarnymi zawodami sportowymi", jak czytamy na stronach GOV.

Aby móc powołać się na takie uzasadnienie potrzebne są pismo od pracodawcy, legitymacja zawodowa, potwierdzenie od organu sportowego lub dowód uczestnictwa, list z misją dyplomatyczną itp.

PRACA WOLONTARYJNA

Przy zgłoszeniu się na wolontariat, gdy nie jest możliwe wykonanie tej pracy w domu i ma się odpowiednie poświadczenie od danej organizacji.

EDUKACJA

W przypadku np. studiów akademickich, gdy wymagana jest fizyczna obecność lub gdy działalność musi być wykonywana za granicą. Obejmuje to również studentów zagranicznych brytyjskich uniwersytetów wracających do domu.

PRZYCZYNY MEDYCZNE:

Przyczyny medyczne obejmują:

odwiedzenie kogoś, kto umiera lub jest w stanie krytycznym

usługi położnicze lub przebywanie z osobą, która rodzi, lub pozostaje z dzieckiem otrzymującym intensywną opiekę noworodkową

leczenie lub nagły wypadek, którego nie można w uzasadniony sposób "przenieść" do Wielkiej Brytanii

konieczność uniknięcia choroby lub obrażeń (przemoc domowa).

Powołując się na przyczyny medyczne konieczne jest posiadanie dokumentacji medycznej opisująca sytuację członka gospodarstwa domowego/rodziny/przyjaciela. Może to być akt zgonu, pismo od służb społecznych, dowód przyjęcie do szpitala lub jakikolwiek dowód pokrewieństwa.

WESELA, POGRZEBY (tzw. "imprezy towarzyszące")

Aby wziąć udział w weselu członka rodziny, wziąć udział w pogrzebie lub wydarzeniu związanym ze śmiercią członka rodziny, odwiedzić cmentarz lub miejsce pamięci konieczne jest posiadanie listu w tej sprawie lub zaproszenia.

INNE

Pozostałe przykłady uzasadnionych przyczyn:

w celu wypełnienia zobowiązań prawnych

w celu prowadzenia działalności związanej z kupnem, sprzedażą lub najmem lokalu mieszkalnego

w celu prawnie uregulowanego skorzystania z prawa do opieki uznanego orzeczeniem sądu

w celu stawienia się przed organem sądowym lub administracyjnym

UWAGA! Brytyjskie prawodawstwo wymaga posiadanie przy sobie wypełnionego formularza "Declaration to Travel"

Na stronie rządowej czytamy, że to zestawienie nie wyczerpuje "uzasadnionych powodów". Zaznaczono, że mogą istnieć inne rodzaje dowodów niż wymienione powyżej, a które są istotne w twojej sytuacji. Pełna lista uzasadnionych powodów:

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home#international-travel

Lista wyjątków od tych regulacji:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules