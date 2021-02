Nowe zasady dla przyjezdnych w PL: Zaszczepieni będą zwolnieni z kwarantanny. Jakie są warunki?

Rada Ministrów podała, kto będzie zwolniony z kwarantanny po przyjeździe do Polski.

Polski rząd opublikował nowe rozporządzenie, zgodnie z którym osoby przyjeżdżające do Polski będą mogły zostać zwolnione z kwarantanny, jeśli przedstawią zaświadczenie o tym, że zostały zaszczepione przeciwko Covid-19, ale tylko szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE.

Rada Ministrów opublikowała w poniedziałek wieczorem nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw, które dotyczy określonych restrykcji i zasad związanych z pandemią. Zgodnie z nim część osób przyjeżdżających do Polski będzie mogła uniknąć kwarantanny.

Zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do PL

Według rozporządzenia osoby przyjeżdżające do Polski, które wcześniej zostały zaszczepione przeciwko Covid-19, zostaną zwolnione z kwarantanny po okazaniu zaświadczenia o wykonaniu szczepienia. Jednak warunek jest taki, że musi być to szczepionka dopuszczona do obrotu w UE.

Ponadto wśród zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny po przyjeździe do Polski znajdą się:

- uczniowie, którzy uczą się w Polsce lub państwie z Polską sąsiadującym oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę, aby kontynuować naukę

- dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym w PL (lub państwie sąsiadującym z Polską) oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę z tymi dziećmi

- studenci, uczestnicy studiów podyplomowych

- doktoranci uczący się w Polsce (lub państwie sąsiadującym), a także osoby prowadzące inną działalność naukową.

Nowe rozporządzenie weszło w życie we wtorek, 23 lutego.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w Polsce poinformowało w poniedziałek o 3890 nowych przypadkach zakażenia Covid-19 i o 247 zgonach w ciągu ostatniej doby. Z kolei całkowity bilans według danych resortu w Polsce to 1 648 962 zakażeń i 42 436 zgonów.