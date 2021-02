Kwarantanna w UK i testy dla podróżnych. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowych zasadach wjazdu do UK

Fot. Getty

Ile testów na COVID należy wykonać wracając do UK? Co trzeba mieć przy sobie przekraczając granicę Wielkiej Brytanii? Jakie są zasady kwarantanny w UK dla podróżnych i czy można zakończyć izolację wcześniej niż po 10 dniach? Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat nowych zasad wjazdu do UK.

Od 15 lutego osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii muszą stosować się do nowy zasad wjazdu. Ponieważ zasady te są znacznie surowsze i bardziej skomplikowane niż wcześniej, wiele osób wciąż nie do końca wie, jak przygotować się do podróży. W konsekwencji, na brytyjskich lotniskach od połowy lutego panuje chaos, a stanie w kolejkach zajmuje co najmniej dwa razy więcej czasu niż normalnie.

Co zatem trzeba wiedzieć, by dobrze przygotować się do powrotu na Wyspy? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące podróży do UK, kwarantanny w UK, a także testów na COVID dla podróżujących na Wyspy.

Ile testów na COVID trzeba wykonać wracając do UK?

Nowe zasady podróży do Anglii, Walii i Szkocji spoza UK oznaczają, że oprócz posiadania stosownych dokumentów i poddania się 10-dniowej kwarantannie (domowej lub hotelowej), wszyscy podróżni (w wieku od 5 lat) są zobowiązani wykonać łącznie aż trzy testy na koronawirusa:

test 1 - wykonany przed wjazdem do UK , ale nie wcześniej niż 72 h przed przekroczeniem granicy

test 2 - wykonany drugiego dnia kwarantanny na terytorium UK

test 3 - wykonany ósmego dnia kwarantanny na terytorium UK.

Dodatkowo, w Anglii można wykonać test również piątego dnia kwarantanny - jeśli wyjdzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona. Należy jednak pamiętać, że pozytywny wynik testu automatycznie wydłuża kwarantannę. W Irlandii Północnej wymagany jest obecnie tylko testy nr 1.

Co jeśli wynik testu na COVID będzie pozytywny?

Test nr 1 musi być negatywny, by w ogóle wjechać do UK. Oznacza to, że z pozytywnym wynikiem nie zostaniemy wpuszczeniu do Wielkiej Brytanii. Z kolei w przypadku pozytywnych wyników testów nr 2 i 3, kwarantanna zostaje automatycznie przedłużona o 10 dni - licząc od dnia następującego po dniu wykonania testu.

Jakie testy na COVID trzeba wykonać podróżując do UK?

Test nr 1 (przed wjazdem do UK) należy wykonać na własną rękę i może to być albo test PCR, albo test antygenowy. Z kolei testy nr 2 i 3 (czyli te wykonywane drugiego i ósmego dnia kwarantanny w UK) należy zamówić przed podróżą na stronie: QUARANTINE PACKAGE UK i muszą to być testy PCR.

Co trzeba mieć przy sobie przekraczając granicę UK?

Podsumowując, oprócz standardowych dokumentów podróżnych, przy wjeździe do UK trzeba mieć przy sobie:

Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający negatywny wynik testu?

Wjeżdżając na teren Wielkiej Brytanii trzeba mieć przy sobie dowód negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Wynik nie może być starszy niż 3 dni w momencie przekraczania granicy. Dokument może być zarówno w formie papierowej (wydrukowane zaświadczenie) lub elektronicznej. Musi być jednak oryginalnie w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim i nie może być tłumaczeniem z innego języka.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko, które powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem w dokumentach tożsamości podróżnego

datę urodzenia lub wiek podróżnego

wynik testu

datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez organ wykonujący test

nazwę organu wykonującego test i jego dane kontaktowe

nazwę urządzenia testowego.

Kwarantanna hotelowa czy domowa? Która opcja dotyczy Polaków?

W zależności od tego, czy podróżujemy do Anglii czy do Szkocji, zasady są inne. W Anglii kwarantanna hotelowa dotyczy wyłącznie osób, które przybywają z tzw. czerwonej strefy. Pozostali podróżni muszą odbyć 10-dniową kwarantannę w domu. W czerwonej strefie obecnie nie ma Polski, co oznacza, że podróżując do Anglii z Polski obowiązuje kwarantanna domowa. Z kolei w Szkocji wszystkich podróżnych obowiązuje kwarantanna hotelowa, co oznacza, że podróżując do Szkocji z Polski obowiązuje kwarantanna hotelowa.

Kwarantanna hotelowa jest płatna 1750 funtów (opłata obejmuje: 10 dni pobytu w hotelu, transport z lotniska do hotelu, dwa testy na COVID). W przypadku przedłużenia kwarantanny, podróżny musi ponieść dodatkowe koszty, dopłacając 152 funty za każdy dzień przedłużenia. Kwarantannę hotelową należy zarezerwować przed podróżą na stronie: HOTEL QUARANTINE UK.

Jakie są zasady kwarantanny w UK dla podróżnych?

Podczas odbywania kwarantanny w hotelu lub w domu, nie należy opuszczać pokoju hotelowego lub domu (w zależności od tego, gdzie się izolujemy). Od zasady tej istnieją nieliczne wyjątki, takie jak konieczność skorzystania z pomocy medycznej, odbycie ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu czy udanie się na pogrzeb bliskiej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny w wymienionych wyjątkowych okolicznościach jest dozwolone jedynie wtedy, gdy osoba odbywająca kwarantannę „otrzymała wcześniej zgodę od osoby uprawnionej do wydania takiego pozwolenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

Czy można zakończyć kwarantannę wcześniej?

Jedynie w Anglii można zakończyć domową kwarantannę wcześniej niż po 10 dniach. Warunkiem jest wykonanie dodatkowego testu na COVID - piątego dnia kwarantanny. Jeśli wynik tego testu będzie negatywny, można zakończyć kwarantannę. Jeśli jednak wynik okaże się pozytywny, kwarantanna zostanie wydłużona o 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu wykonania testu.

Jakie są kary za złamanie zasad dotyczących testów i kwarantanny?

Każda z czterech części UK ma nieco inne kary. W przypadku Anglii Za wjazd do UK bez dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu grozi mandat 500 funtów. Za niewykonanie o bowiązkowego testu grozi mandat w wysokości 1000 funtów za pierwszy test oraz 2000 za drugi test po przyjeździe. Osoby, które nie przejdą kwarantanny w wyznaczonym hotelu, mogą otrzymać grzywnę w wysokości od 5000 do 10000 funtów. Ponadto, każdy, kto w formularzu lokalizacyjnym poda nieprawdę i zatai, że przybywa z czerwonej strefy, będzie podlegał karze więzienia do 10 lat.

Więcej informacji o nowych zasadach wjazdu do UK można znaleźć na stronach rządowych: TESTY DLA PODRÓŻNYCH oraz KWARANTANNA HOTELOWA.

