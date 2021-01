Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny w Polsce. Aktualne zasady dla podróżujących z UK do PL

Aktualne zasady kwarantanny w Polsce dla podróżujących z UK do PL.

W Polsce zaktualizowano zasady kwarantanny dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Dodano istotny wyjątek zwalniający z obowiązku izolacji po przybyciu do kraju z UK. Zobacz listę najważniejszych okoliczności zwalniających z kwarantanny w Polsce.

Aktualnie w Polsce obowiązuje kwarantanna dla osób podróżujących z krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Do krajów tych od 1 stycznia 2021 zalicza się również Wielka Brytania, co oznacza, że Polacy podróżujący z UK do PL muszą poddać się izolacji - w przypadku podróży bezpośredniej samolotem.

Od obowiązku kwarantanny dla osób przylatujących z UK do Polski istnieją jednak określone wyjątki. W ostatnim czasie do wyjątków tych dodano istotną sytuację, która może być znaczącym uproszczeniem w podróżowaniu między UK a PL. Należy mimo wszystko pamiętać, że lecąc z UK do Polski trzeba mieć przy sobie wypełniony formularz lokalizacyjny - nawet jeśli podpada się pod wyjątek zwalniający z kwarantanny.

Kwarantanna w Polsce dla podróżujących z UK do PL - WYJĄTKI

Kwarantanna w Polsce standardowo trwa 10 dni i musi przejść ją każdy przyjezdny spoza UE - podróżujący transportem zbiorowym. W przypadku podróży z UK do PL obowiązek ten obejmuje zatem wszystkich przylatujących samolotami pasażerskimi. Od zasady tej obowiązują jednak określone wyjątki, do których zalicza się między innymi, które na stronie polskiej Straży Granicznej sformułowano następująco:

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,

osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu

uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie , którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce.

Pełna lista wyjątków zwalniających z kwarantanny w Polsce jest dostępna na stronie Straży Granicznej: KWARANTANNA W POLSCE.

Podróż z UK do PL samochodem. Jakie testy na koronawirusa trzeba zrobić?

Lecąc samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski podróżni nie mają obowiązku wykonania testów na koronawirusa. Jednak inaczej wygląda sprawa testów w przypadku podróży z UK do PL samochodem - gdy podróż odbywa się przez Francję czy Holandię i wiedzie przez Niemcy.

Podróż z UK do PL przez Francję. Jakie testy?

Jadąc przez Francję trzeba przygotować się na konieczność wykonania testów na koronawirusa. Jak informują brytyjskie strony rządowe, Francja wciąż utrzymuje zakaz wjazdu podróżnych z UK - choć istnieją tu wyjątki, do których zaliczają się między innymi obywatele państw UE i EOG oraz ich małżonkowie i dzieci.

Niemniej jednak, każdy kto znajduje się w grupie osób, które mają prawo wjazdu z UK do Francji, musi przedstawić negatywny wynik testy na koronawirusa, by rzeczywiście zostać wpuszczonym do Francji. Obowiązek testów ciąży na wszystkich osobach, które ukończyły 11. rok życia. Jak czytamy na stronie gov.uk, od 18 stycznia Francja akceptuje tylko i wyłącznie wyniki testów PCR wykonanych w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem granicy UK-Francja.

Podróż z UK do PL przez Holandię. Jakie testy?

Podobne zasady dotyczą podróży z UK do Polski przez Holandię. Podróżni, którzy ukończyli 13. rok życia maja obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Holandia akceptuje wyniki testów PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy holenderskiej. Jak widnieje na stronie gov.uk, dodatkowo od podróżnych z UK wymaga się wyniku szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 4 godziny przed przekroczeniem granicy UK-Holandia.

Czy trzeba wykonać test jadąc z Niemiec do Polski?

Aktualnie podróżni przekraczający granicę z Niemiec do Polski nie mają obowiązku wykonania testu na koronawirusa przed podróżą. Na razie nie ma też konieczności wykonywania testów przed lotem bezpośrednim z Wielkiej Brytanii do Polski.

