Irlandia Podwyżka cen biletów w Ryanairze będzie mniejsza niż oczekiwano

Część z nas będzie mogła w te wakacje odetchnąć z ulgą. Jak powiedział we wtorek Michael O’Leary – podwyżka cen biletów w Ryanairze tego lata będzie mniejsza niż wcześniej przewidywano.

Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń irlandzkich linii lotniczych dotyczących przerzucenia rosnących kosztów na klientów, Michael O’Leary we wtorek podzielił się pozytywną wiadomością.

Skromniejsza podwyżka cen biletów w Ryanairze

Analitycy branży lotniczej twierdzą, że ceny biletów w tym roku wzrosną jeszcze bardziej, gdyż ograniczenia przepustowości i nieterminowe dostawy nowych samolotów sprawią, że linie lotnicze nie będą w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym rosnącego popytu na podróże.

Innego zdania jest jednak Michael O’Leary, który powiedział, że ceny biletów wcale nie rosną tak szybko, jak wcześniej zakładano. Po komentarzu szefa Ryanaira akcje irlandzkich linii spadły o 6,4 proc.

– Patrząc na lato… Myśleliśmy, że ceny wzrosną o 5 – 10 proc. Zmierzamy do stałego poziomu (jeśli chodzi o stosunek cen rok do roku) do 5 proc. w górę, co jest zaskakujące w przypadku wielu samolotów Airbus (AIR.PA), które otwierają nową flotę uziemioną w celu konserwacji – powiedział O’Leary w Brukseli.

Wcześniej O’Leary przewidywał 10-procentowe podwyżki cen biletów lotniczych tego lata. Przyczyną miały być opóźnienia w dostawie nowych samolotów i wzrost zapotrzebowania na podróże w szczycie sezonu.

Limit przepustowości na lotnisku w Dublinie

Ponadto irlandzki urząd ds. lotnictwa (IAA) nałożył limit przepustowości na lotnisku w Dublinie na 14,4 mln miejsc na następny sezon zimowy, który potrwa od 24 października do 29 marca przyszłego roku.

Limit będzie dotyczył wszystkich usług pasażerskich realizowanych w Terminalach 1 i 2. Wprowadzono go w celu uwzględnienia rocznego limitu pasażerów na lotnisku, który wynosi 32 miliony. Wynika to z warunków planowania.

– Chcemy nadal łączyć Irlandię ze światem, ale staramy się również spełnić warunek planistyczny, nawet jeśli jest on mniej istotny niż wtedy, gdy podjęto decyzję prawie 20 lat temu. Do czasu zatwierdzenia naszego wniosku o zwiększenie liczby pasażerów do 40 milionów rocznie, dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć wzrost i nie przekroczyć limitu – poinformowało Dublin Airport Authority (DAA).