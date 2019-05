Z OSTATNIEJ CHWILI: Theresa May podaje się do dymisji - 7 czerwca przestanie być premierem. Głos jej się załamał w trakcie przemówienia

W swoim wystąpieniu na Downing Street 24 maja Theresa May zapowiedziała rezygnację ze stanowiska 7 czerwca i zacytowała słowa Nicholasa Wintona: „Kompromis nie jest brzydkim słowem”. Przy ostatnich słowach wzruszenie odebrało jej głos.

- Dziękuję za możliwość służenia ojczyźnie, którą kocham – były to ostatnie słowa przemówienia Theresy May, w czasie którego premier załamał się głos od płaczu. Wcześniej powiedziała, że zawsze będzie żałować tego, że nie mogła przeprowadzić Brexitu, jednak – cytując Nicholasa Wintona przyznała, że „kompromis nie jest brzydkim słowem”.

- Zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, aby przekonać parlamentarzystów do poparcia umowy … niestety nie byłam w stanie tego dokonać – powiedziała Theresa May zapowiadając, że zrezygnuje ze swojego stanowiska w piątek 7 czerwca.

Po jej dymisji rozpocznie się proces wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej, który zostanie premierem.

- Największym zaszczytem w moim życiu było zostanie drugą kobietą premier, jednak na pewno nie ostatnią – powiedziała w swoim emocjonalnym wystąpieniu Theresa May.

Premier podkreśliła także, że jej następca stanie przed trudnym zadaniem zbudowania zgody i jednomyślności w parlamencie.

- Taki konsensus może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy wszystkie strony debaty będą chciały kompromisu – dodała May.

Zobacz nagranie z wystąpienia premier: