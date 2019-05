Juncker krytykuje brytyjskich posłów: Usunięcie premier ważniejsze niż znalezienie porozumienia ws. Brexitu

Fot. Getty

Jean-Claude Juncker zasugerował, że Wielka Brytania dryfuje w kierunku kolejnego opóźnienia wyjścia z UE. Przewodniczący Komisji Europejskiej skrytykował brytyjskich deputowanych za to, że zamiast pracować nad porozumieniem ws. Brexitu, koncentrują swoje siły na usunięciu premier May.

Gdy Theresa May stanęła na krawędzi dymisji, przewodniczący Komisji Europejskiej zareagował pogardą wobec prób jej usunięcia, mówiąc, jak bardzo podziwia odporność brytyjskiej premier. - "W brytyjskiej debacie nie podoba mi się to, że ważniejsze wydaje się zastąpienie premier, niż znalezienie porozumienia" - powiedział Juncker w wywiadzie dla CNN. - "To kobieta, która wie, jak załatwiać sprawy, ale nie jest w stanie osiągnąć sukcesu. Bardzo ją lubię; ona jest twardą osobą".

Junker powiedział CNN, że "ma dość" trwającego impasu brexitowego i zasugerował, że UE prawdopodobnie nie będzie walczyła o dalsze wydłużenie Brexitu: - "Mam dość, bo [tylko] czekamy na kolejne wydłużenie [Brexitu]". Wielka Brytania musi do 31 października przyjąć umowę, odejść bez porozumienia lub poprosić o dalsze opóźnienie swojego odejścia ze Wspólnoty.

Juncker powiedział: - "Mam nadzieję, że zgodzą się między sobą, i opuszczą [UE] do końca października. (...) Myślę, że ich patriotycznym obowiązkiem jest osiągnięcie porozumienia".

Zapytany przez dziennikarzy, Juncker sceptycznie odniósł się do opinii Donalda Tuska ws. drugiego referendum: - "Chciałbym powiedzieć 'tak' dla drugiego referendum, ale wynik może [wcale] nie być inny. Jesteśmy obserwatorami na brytyjskim stadionie - to oni decydują".