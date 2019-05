Tak źle z funtem nie było od 1999 roku! Rekordowa strata wobec euro i dolara

Obecnie mamy do czynienia z rekordowo długim spadkiem kursu funta – już 13 dzień z rzędu brytyjska waluta utrzymuje tendencję spadkową, a w czwartek odnotowała dużą stratę po tym, jak Andrea Leadsom złożyła rezygnację i pojawiły się spekulacje o tym, że Theresa May zamierza podać się do dymisji, gdy jej umowa brexitowa nie znajdzie poparcia w parlamencie.

W piątek rano kurs funta wyniósł 1,13 euro, 1,27 dolara i 4,89 złotego. Od 13 dni mamy do czynienia ze spadkiem wartości brytyjskiej waluty, w tym od dwóch ostatnich dni spadek ten jest mocny.

Od 1999 roku nie było tak niekorzystnej sytuacji dla szterlinga na rynku walutowym, co jest związane z negatywną oceną sytuacji politycznej na Wyspach i wzrastającym prawdopodobieństwem czarnego scenariusza dotyczącego twardego Brexitu.

W czwartek podała się do dymisji przewodnicząca brytyjskiej Izby Gmin, Andrea Leadsom, będąca jedną z najbliższych współpracownic Theresy May, a przyczyną jej dymisji miał być sprzeciw wobec „nowej umowy brexitowej”.

Ruch Leadsom oraz jej zarzut wyrażony w liście rezygnacyjnym wobec swoich partyjnych kolegów dotyczący tego, że nie wierzy ona w zrealizowanie przez rząd woli Brytyjczyków wyrażonej w referendum, wywarły jeszcze większą presję na Theresę May, od której wielu parlamentarzystów oczekuje podania się do dymisji.

Sytuacja na brytyjskiej arenie politycznej jest wyjątkowo niekorzystna dla funta, co możemy obserwować od dłuższego już czasu. Niestety analitycy finansowi twierdzą, że szterling może spaść jeszcze bardziej w nadchodzących dniach, jeśli Wielka Brytania coraz bardziej będzie się przybliżać do wizji twardego Brexitu.

Wielu inwestorów wstrzymuje swoje działania na rynku brytyjskim z powodu obecnej sytuacji, a pogłębiająca się niepewność w tej sferze krajowej gospodarki jest katastrofalna dla funta, którego wartość konsekwentnie spada.

