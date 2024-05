Praca i finanse Wypadek w pracy. Mężczyzna stracił palec, gdy próbował pomóc koledze

Mężczyzna pracujący w fabryce w Wigston (Leicestershie) przy maszynie do zamykania butelek stracił palec, gdy próbował pomóc swojemu koledze. Okazało się, że wypadku można było uniknąć, gdyby nie zaniedbania firmy…

Daniel Richardson pracujący w fabryce w Wigston sięgnął do maszyny do zamykania butelek, aby usunąć blokadę i pomóc w ten sposób swojemu koledze. Niestety w tym momencie maszyna urwała mu palec.

Wypadek w pracy

W wyniku wypadku w pracy mężczyzna stracił palec, który odcięła mu opadająca maszyna do zakręcania butelek. Do zdarzenia doszło 17 stycznia 2022 roku w fabryce w Wigston. Mimo wysiłków specjalistów ze szpitala Leicester Royal Infirmary nie udało się uratować palca mężczyzny i konieczna była jego całkowita amputacja.

Przeczytaj też:

IBM zatrudni 800 pracowników w Irlandii. Jakie to będą stanowiska? Breaking News

Inspektor ds. BHP wszczął dochodzenie w sprawie wypadku w pracy i stwierdził, że fabryka, w której zatrudniony był poszkodowany, nie zapewniła odpowiedniej ochrony przed dostępem do niebezpiecznych części maszyny.

Do wypadku, któremu uległ Daniel Richardson, doszło z powodu zaniedbań firmy związanych z wymianą stałych osłon maszyny do zamykania butelek. Okazało się, że nie działało urządzenie blokujące, które powinno odciąć zasilanie i zatrzymać pracującą maszynę, gdy osłony były otwarte w innym miejscu. To niestety umożliwiło dostęp do ruchomych części maszyny.

Zagrożone bezpieczeństwo pracowników

Przez wspomniane wyżej zaniedbanie firmy, naruszono wytyczne BHP dotyczące bezpieczeństwa pracowników, a także wymagań związanych z konserwacją maszyn. W związku z wypadkiem podjęto odpowiednie kroki prawne i w środę, 24 kwietnia firma odpowiadająca za zaniedbania przyznała się przez Loughborough Magistrates’ Court do naruszenia Artykułu 11 ust. 1 przepisów dotyczących dostępu i korzystania ze sprzętu roboczego

Firmie grozi obecnie kara w wysokości 14 000 funtów i konieczność pokrycia kosztów sądowych (ponad 4000 funtów).

Przeczytaj też:

Zmiany w zasiłku PIP. Kluczowe będą najbliższe trzy miesiące Breaking News

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Na prośbę Polish Express w sprawie wysokości ewentualnego odszkodowania dla poszkodowanego głos zabrał adwokat Usha Nayee z firmy Optimal Solicitors ze działu specjalizującego się w Poważnych obrażeniach ciała:

– W nawiązaniu do sprawy wypadku w fabryce w Wigston, bardzo trudno jest podać precyzyjną wycenę odszkodowania. Ponieważ istnieje wiele zmiennych, takich jak to, który konkretnie palec został amputowany? Czy był to palec na dominującej dłoni? Z jakimi niepełnosprawnościami zmaga się powód? Jako punkt wyjścia służyć może Sekcja (I) (f) Wytycznych Kolegium Sędziowskiego, edycja 17. Poważne złamania palców, które mogą prowadzić do częściowych amputacji i skutkować zniekształceniem, osłabieniem chwytu, zmniejszoną funkcją mechaniczną i zaburzonym czuciem, mogą uzasadniać przyznanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wysokości 44 840,00 funtów. Kwota ta przysługuje za ból, cierpienie i utratę udogodnień.

Ponadto, w związku z wypadkiem doszło także do innych strat (na przykład utraty zarobków, utrudnień na rynku pracy, kosztów leczenia, wymieniając tylko kilka z nich).