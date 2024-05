Zdrowie Wskaźnik spożycia alkoholu przez dzieci w UK najwyższy na świecie

Badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia pokazuje, że wskaźnik spożycia alkoholu przez dzieci jest w Wielkiej Brytanii najwyższy na świecie. Ponad połowa dzieci na Wyspach sięgnęła po alkohol przed 13. rokiem życia.

Spożycie alkoholu wśród dzieci w UK

Czasami pierwsze lub czołowe miejsce w rankingu nie tylko nie jest powodem do dumy, ale też powoduje ogromne zaniepokojenie. Tak właśnie jest z najnowszym badaniem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym wskaźnika spożycia alkoholu przez dzieci, w którym Wielka Brytania wypada dramatycznie słabo. Z badania wynika bowiem, że nigdzie na świecie wskaźnik spożycia alkoholu przez dzieci nie jest tak wysoki, jak właśnie w UK.

Dane zebrane i przeanalizowane na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia pokazały, że w latach 2021-2022 do sięgnięcia po alkohol przyznało się w Wielkiej Brytanii 35 proc. chłopców i 34 proc. dziewcząt, którzy nie ukończyli jeszcze 11. roku życia. Z kolei wśród dzieci do 13. roku życia, alkohol piło 57 proc. dziewcząt i 50 proc. chłopców w UK. W tym drugim przypadku jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich badanych krajów, czyli 44. Doprecyzujmy też, że badanie objęło 280 000 dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat. Dzieci zapytano o doświadczenie ze spożyciem alkoholu lub paleniem papierosów/e-papierosów.

Dzieci w UK masowo sięgają po używki

Co bardzo niepokojące, badanie WHO wykazało, że w UK, w grupie wiekowej 13-15 lat, to właśnie dziewczynki, a nie chłopcy, częściej sięgają po alkohol, papierosy lub e-papierosy. W Anglii i Szkocji przed 15. rokiem życia wapowało aż 40 proc. dziewcząt. A wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż w krajach o podobnym poziomie rozwoju, takich jak Francja czy Niemcy.

Eksperci WHO przyznają, że dzieci i nastolatkowie w Europie bardzo często sięgają po używki, co jest poważnym zagrożeniem dla kondycji społeczeństwa. – Powszechne używanie szkodliwych substancji wśród dzieci w wielu krajach w regionie europejskim, i poza nim, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Biorąc pod uwagę, że mózg człowieka cały czas się rozwija do 20. roku życia, młodzież należy chronić przed działaniem toksycznych i niebezpiecznych substancji. Niestety, dzisiejsze dzieci są stale narażone na ukierunkowany marketing internetowy szkodliwych produktów. A kultura popularna, na przykład gry wideo, tylko normalizuje te [szkodliwe] zjawiska – mówi dr Hans Kluge z WHO.