Styl życia Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2023 za granicą

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, a także referendum ogólnokrajowe. Co Polacy mieszkający poza granica ojczyzny muszą o nich wiedzieć? W jaki sposób będą mogli wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Oto pełne zestawienie wszystkich najważniejszych i oficjalnych informacji.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta RP w dniu 15 października 2023 odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Polacy przebywający za granicą będą mogli oddać w nich swój głos w obwodach, które utworzy w drodze rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych. Będzie to możliwe zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 497).

Do 25 września 2023 roku zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o numerach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych poza granicami Polski. Składanie wniosków o ujęcie w spisach wyborców będzie możliwe w konsulatach w Belfaście, Edynburgu, Londynie i Manchesterze, w przypadku Wielkiej Brytanii. Niżej opisujemy, jak będzie można to zrobić. Sporządzanie spisów wyborców rozpocznie się po utworzeniu obwodów głosowania za granicą.

W dniu 28 września 2023 upływa termin powołania przez konsulów obwodowych komisji wyborczych. Do 10 października przyjmowane będą zgłoszenia dołączenia do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania. Natomiast do 12 października można złożyć do odpowiedniego konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W Wielkiej Brytanii głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP będzie miało miejsce w niedzielę, 15 października 2023, od godz. 7:00 do godz. 21:00 czasu lokalnego (brytyjskiego).

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Polacy mieszkający poza granicami Polski mogą głosować tylko i wyłącznie osobiście. Poza ojczyzną nie przewidziano możliwości oddania głosu przez pełnomocnika czy korespondencyjnie.

Udział w wyborach 2023 poza Polską

Żeby zagłosować za granicą, należy złożyć do danego konsula (w Belfaście, Edynburgu, Londynie lub Manchesterze) wniosek o ujęcie w spisie wyborców. Jak czytamy na oficjalnych stronach:

„Wniosek będzie można złożyć dopiero po utworzeniu obwodów głosowania za granicą. Informacja o obwodach do głosowania za granicą zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do poniedziałku, 25 września 2023 r. Wniosek do konsula należy złożyć najpóźniej do wtorku, 10 października 2023 r. W obwodzie głosowania za granicą może także zagłosować wyborca na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania”.

Co więcej​​​, polscy imigranci będą mogli korzystać z platformy e-Wybory, aby zostać ​ujętymi w spisie wyborców. Usługa zostanie uruchomiana po utworzeniu obwodów głosowania za granicą. Będzie można z niej korzystać do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.

Jak wnioskować o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez konsula?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do wtorku, 10 października 2023 r. Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

poprzez platformę e-Wybory,

poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej danego konsula, z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​

Jaki dokument tożsamości jest potrzebny, aby zagłosować za granicą?

Aby móc zagłosować w UK wyborca musi wylegitymować się przed Obwodową Komisją Wyborczą ważnym: dokumentem paszportowym (paszportem lub paszportem tymczasowym) lub dowodem osobistym.

