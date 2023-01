Wielka Brytania nie jest już krajem nieograniczonej wolności słowa? Trzecia dziesiątka w rankingu to porażka

Najnowsze badania pokazują, że Wielka Brytania nie jest już krajem, w którym panuje nieograniczona wolność słowa. Wyspiarzy wyprzedziła pod tym względem większość państw Europy Zachodniej, a eksperci mówią o „efekcie mrożącym”, jaki ma na dziennikarzy polityka rządu i działania policji.

Wolność słowa? Wielka Brytana powinna nad tym trochę popracować

Analiza organizacji Index on Censorship wykazała, że pod względem wolności słowa Wielką Brytanię wyprzedziły kraje takie jak Izrael, Chile, Jamajka i w zasadzie wszystkie państwa Europy Zachodniej. Zjednoczone Królestwo zostało sklasyfikowane dopiero na trzecim miejscu w globalnym indeksu wolności słowa, a wpływ na to miał, jak mówią eksperci, „efekt mrożący” polityki rządu i działań policji, a także i zastraszanie dziennikarzy w obrębie systemu prawnego. Analiza wykazała, że Wielka Brytania jest tylko częściowo „wolna” we wszystkich kluczowych wskaźnikach na rok 2021, które objęły wolność słowa akademicką, cyfrową i medialną. Do wykonania zestawienia badacze przeprowadzili modelowanie danych pochodzących z różnych źródeł, w tym światowego rankingu wolności mediów Reporterów bez Granic oraz Obserwatorium Zabitych Dziennikarzy Unesco .







Sytuacja w UK w zakresie wolności słowa jest zaskakująca

Pozycją, którą w rankingu Index on Censorship zajęła Wielka Brytania, zaskoczona jest sama Ruth Anderson - CEO organizacji. - Można założyć, że będziemy na równi z krajami takimi jak Australia, Irlandia i inne, które w rzeczywistości mają lepszą ochronę wolności słowa. Ale szczerze mówiąc, myślę, że daliśmy się zdekoncentrować. To szok, zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której ludzie dużo mówią o wolności słowa i używają terminów takich jak „obudzić się”. Index prowadzi kampanię w różnych obszarach, od wpływu Komunistycznej Partii Chin na sektor sztuki, gdzie artyści i inne osoby skarżą się na cenzurę, po obawy dotyczące potencjalnego ograniczenia wolności wypowiedzi przez ustawę rządu brytyjskiego dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie. Ta i inne kwestie wskazują na krok wstecz dla kraju, który od dawna uważa się za bastion wolności słowa – tłumaczy Anderson. I dodaje: - Nawet w ostatnich dniach widzieliśmy, jak Nadhim Zahawi [przewodniczący Partii Konserwatywnej] podjął działania prawne w celu uciszenia dziennikarzy, którzy chcieli relacjonować jego sprawy podatkowe. To nie jest kraj, w którym przyzwyczailiśmy się żyć.

Julian Assange nie pomaga wizerunkowi Wielkiej Brytanii

Wizerunkowi Wielkiej Brytanii na świecie nie pomaga także sprawa Juliana Assagne'a, przetrzymywanego od 2019 roku w więzieniu o zaostrzonym rygorze Belmarsh w Londynie, na którego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych zgodził się High Court w 2021 roku. Następnie, w czerwcu 2022 roku, nakaz ekstradycji Assange'a podpisała minister spraw wewnętrznych Priti Patel, ale założyciel demaskatorskiego portalu WikiLeaks odwołał się od tej decyzji. Przypomnijmy, że władze USA domagają się ekstradycji Assange'a w związku z publikacją przez WikiLeaks w 2010 i 2011 roku tysięcy tajnych dokumentów dotyczących operacji w Afganistanie i Iraku, co według Amerykanów naraziło ich kraj na niebezpieczeństwo. Assange'owi postawiono w Stanach 17 zarzutów dotyczących szpiegostwa i jeden zarzut przestępstwa komputerowego, za które łącznie grozi mu do 175 lat więzienia. Założyciel WikiLeaks ze swojej strony twierdzi, że zarzuty są motywowane politycznie.

Wolność słowa na świecie

Państwa o najwyższym rankingu (nazywane w Ineksie państwami „otwartymi”) generalnie skupione są w obrębie Europy Zachodniej i Australazji. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone znalazły się tym razem w gronie państw takich jak Mołdawia, Panama, Rumunia czy RPA i zostały uznane za „częściowo otwarte”. Kraje, które w rankingu wypadły najgorzej i które zostały określone jako „zamknięte”, to m.in. Bahrajn, Białoruś, Myanmar, Chiny, Kuba, Gwinea Równikowa, Erytrea, Laos, Nikaragua, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Sudan Południowy, Syria, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Jemen. Rosja – obecne państwo agresor, została sklasyfikowana jako kraj o silnie ograniczonej wolności słowa, gdzie reżim staje się coraz bardziej biegły w kontrolowaniu dostępu do platform internetowych i dostępnych na nich treści.





