W lipcu Wielka Brytania ma wrócić do "prawie" normalności - tak chce Boris Johnson

Według doniesień brytyjskich mediów premier Boris Johnson miał zapowiedzieć posłom z Partii Konserwatywnej, że chce, aby w lipcu Zjednoczone Królestwo wróciło do "prawie" normalności.

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" szef brytyjskiego rządu miał rozmawiać ze 100 posłami Partii Konserwatywnej, którzy w Izbie Gmin zajmując tylne miejsca. Według doniesień brytyjskich mediów miała to być niezwykle istotna narada z udziałem ważnych polityków rządzącego w UK gabinetu. Co na niej ustalono? Po pierwsze, Izba Gmin ma wrócić do normalnego funkcjonowania już 2 czerwca, a reszta kraju ma znowu "prawie" normalnie funkcjonować już w lipcu.

"Boris Johnsona powiedział nam, że jest zdeterminowany, aby kraj wrócił do prawie normalności jeszcze przed końcem lipca" - miał skomentować ważny poseł torysów, cytowany przez "Metro". Dodał również, że premier Johnsona wyraził się bardzo jasno odnośnie dalszego luzowania restrykcji. Znoszenie kolejnych obostrzeń lockdownu będzie możliwe tylko wtedy, jak spełnione zostaną wszystkie warunki, dzięki któremu realne będzie trzymanie w ryzach koronawirusa.

Przypomnijmy, strategia rządu polega na dążeniu do spełnienia pięciu warunków, dzięki czemu możliwe będzie znoszenie kolejnych utrudniających życie obostrzeń. Ostatnio mieliśmy do czynienia ze wzrostem wskaźnika infekcji. Tak zwany "wskaźnik R" wynosi obecnie między 0,7 a 1,0 i oznacza to, że może nastąpić kolejna fala zachorowań na Covid-19. Minister zdrowia Matt Hancock zapewnia, że sytuacja znajduje się pod kontrolą, a rząd w w ramach luzowania lockdownu bierze pod uwagę wiele czynników, a nie tylko ten związany z "wskaźnikiem R".

Brytyjski rząd tłumaczył, że obecny wzrost ma związek z rozprzestrzenianiem się wirusa w domach opieki i szpitalach. Zapewniano również, że nie ma on nic wspólnego z ograniczeniami restrykcji wprowadzonych w tym tygodniu.

Brytyjskie media spekulują, że BoJo planuje kolejne ważne przemówienie dla narodu. Mają się w nim pojawić wątki dotyczące wznowienia ważnych projektów infrastrukturalnych takich, jak kolej Northern Powerhouse i czy rozbudowy sieci komórkowej.