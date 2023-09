Bez kategorii Turbulencje w samolocie były tak silne, że 11 osób trafiło do szpitala

W czasie podróży z Włoch do Stanów Zjednoczonych miały miejsce tak silne turbulencje w samolocie, że członkowie załogi uderzali głowami o sufit. Aż 11 osób po wylądowaniu trafiło do szpitala.

Na pokładzie samolotu Delta lecącego z Włoch do Stanów Zjednoczonych znajdowało się 151 pasażerów i 14 członków załogi. Podczas lotu doszło do tak silnych turbulencji, że zarówno pasażerowie jak i załoga odnieśli obrażenia.

Silne turbulencje w samolocie

Przez turbulencje w samolocie Delta nawet załoga miała problem z zachowaniem bezpieczeństwa. Pilot z kolei zdecydował się na awaryjne lądowanie w Atlancie, około 40 minut przed planowanym lądowaniem.

Okazało się, że pasażerowie i załoga odnieśli obrażenia, a 11 osób musiało zostać przewiezionych do szpitala. W wyniku utrudnień pozostali pasażerowie, którym nic się nie stało, musieli poczekać w samolocie dodatkowe dwie godziny.

Relacje świadków

Para, która była na pokładzie samolotu, powiedziała Fox5:

– Wyglądało na to, że około 12 osób odniosło obrażenia głowy. W tym kilka osób z załogi. Krew i okropność. Moja narzeczona i ja jesteśmy tak przerażeni, że zdecydowaliśmy się na wynajęcie samochodu i dojazd do miejsca docelowego.

Delta także zareagowała na niepokojące zdarzenie i podała w oświadczeniu:

„Członkowie zespołu Delta Care próbują skontaktować się z klientami, którzy lecieli samolotem Delta Flight 174. Przeszedł on poważne turbulencje przed bezpiecznym lądowaniem we wtorek w Atlancie”.

„Naszym priorytetem jest opieka nad naszymi klientami i członkami załogi, którzy odnieśli obrażenia. Jesteśmy wdzięczni osobom, które jako pierwsze przybyły na pokład samolotu, aby udzielić pomocy medycznej i przetransportowały rannych do szpitala” – dodały linie lotnicze.

Delta podała także, że ​​pozostałym pasażerom zapewniono wyżywienie oraz alternatywne zakwaterowanie. Według Federal Aviation Agency samolot znajdował się około 40 mil na północny-wschód od lotniska Hartsfield-Jackson w Atlancie, kiedy doszło do turbulencji.

Turbulencje w samolotach coraz częstsze

To, co wydarzyło się w samolocie linii lotniczych Delta, nie należy do przypadków odosobnionych. Jest to jeden z serii incydentów, w których warunki pogodowe były powodem poważnych turbulencji. Te z kolei stworzyły poważne zagrożenie dla pasażerów.

Badania naukowców sugerują, że podróże samolotem staną się znacznie bardziej „intensywne” i coraz częstsze będą przypadki silnych turbulencji. Każdego roku miliony pasażerów doświadczają przyprawiających o zawrót głowy turbulencji spowodowanych chaotycznymi wirami powietrza wywołanymi zmianami ciśnienia.

Według Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych zjawisko to powoduje każdego roku szkody i opóźnienia w samych Stanach Zjednoczonych o wartości ponad 500 mln dolarów. Badania przeprowadzone między innymi przez naukowców z Uniwersytetu Reading w Berkshire wykazały, że transatlantycki prąd strumieniowy jest o 15 procent silniejszy niż w 1970 roku. A przyczyną jest wzrost temperatur spowodowanych zmianami klimatycznymi.

