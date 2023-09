Kryzys w UK Odwołano ponad 500 lotów do i z UK. Doszło do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego

Ogromny chaos zapanował na lotniskach w Wielkiej Brytanii, gdy w poniedziałek doszło do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego. Odwołano starty ponad 500 samolotów – zarówno tych wylatujących z UK, jak i tych zmierzających na Wyspy.

Nie działa sieć kontroli ruchu lotniczego w UK

Do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego doszło w poniedziałek w okolicach południa, a pasażerowie oczekujący na lot do lub z Wielkiej Brytanii zostali poinformowani, że ich podróż opóźni się z powodu niedziałającej sieci kontroli ruchu lotniczego. „Obecnie doświadczamy problemów technicznych i zastosowaliśmy ograniczenia w ruchu lotniczym, aby zachować bezpieczeństwo. Inżynierowie pracują nad znalezieniem i usunięciem usterki. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to powodować” – w takich słowach o usterce powiadomił wszystkich zainteresowanych brytyjski kontroler ruchu lotniczego National Air Traffic Services.

Kiedy ruch lotniczy zostanie przywrócony?

Z informacji przekazanej przez lotnisko Heathrow wynika, że problem został już rozwiązany, ale ze usterka w obrębie sieci kontroli ruchu lotniczego mocno zakłóci wtorkowy rozkład lotów. „Jeśli podróżujecie 29 sierpnia, to prosimy, żebyście się skontaktowali z liniami lotniczymi przed wyjazdem w kierunku lotniska” – czytamy w komunikacie największego portu lotniczego w UK.

O opóźnieniach i odwołanych lotach we wtorek 29 sierpnia poinformowało także lotnisko w Luton natomiast porty lotnicze Gatwick i Stansted oświadczyły, że w ich rozkładzie lotów nic się nie zmieniło. Jednak wszystkie lotniska zaapelowały do pasażerów o dokładne śledzenie informacji dotyczących ich lotów. W komunikacie Gatwick Airport czytamy: „Po zakłóceniach, jakie się pojawiły, [lotnisko] Londyn Gatwick planuje we wtorek 29 sierpnia działać według normalnego rozkładu. Jednak pasażerom zaleca się sprawdzenie statusu swojego lotu u linii lotniczej zanim udadzą się na lotnisko”. Natomiast w oświadczeniu lotniska London Stansted czytamy, że „terminal [na lotnisku] może być bardziej obłożony, niż przewidywano”, ponieważ operujące w porcie lotniczym „linie lotnicze starają się przyjąć pasażerów, których plany podróży zostały zakłócone w ciągu ostatnich 24 godzin”.

Według firmy analitycznej Cirium, do poniedziałkowego popołudnia odwołano 232 loty z brytyjskich lotnisk i 271 lotów w kierunku lotnisk w UK. To około 8 proc. wszystkich lotów z UK i 9 proc. oczekiwanych przylotów do UK.

Dyrektor operacyjna National Air Traffic Services, Juliet Kennedy, poinformowała w poniedziałek, że „przestał działać automatyczny system dostarczający kontrolerom ruchu lotniczego szczegółowych informacji dotyczących każdego samolotu i jego trasy”. W związku z tym, dla zachowania bezpieczeństwa, trzeba było ograniczyć liczbę lotów wymagających obsługi.

A message from our Operations Director about today’s disruption. pic.twitter.com/C4LWX7VyM8 — NATS (@NATS) August 28, 2023

