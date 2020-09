Szkoła w Suffolk została zamknięta po tym, jak u 5 nauczycieli potwierdzono zakażenie koronawirusem

Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo w brytyjskich szkołach. Chorują zarówno nauczyciele, jak i ich uczniowe. Najgorzej sytuacja wygląda w północno-wschodniej Anglii

W trzech szkołach zlokalizowanych w rejonie Teesside odnotowano przypadki zakażeń koronawirusem, ale żadna z tych placówek edukacyjnych nie zostanie zamknięta. Chodzi o szkoły w Redcar, Hartlepool i Middlesbrough. Dodajmy, że w północno-wschodniej Anglii rośnie ilość potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19. W dystrykcie Redcar and Cleveland odnotowano 38 nowych przypadków koronawirusa w ciągu siedmiu dni do 1 września - co odpowiada średniej 27,7 przypadku na 100 000 osób. W ciągu siedmiu dni do 25 sierpnia ten wskaźnik sięgał tylko 10,2.

Sytuacja w północno-wschodniej Anglii budzi niepokój

Lokalne władze potwierdziły, że pojedynczy przypadek zakażenia odnotowano w szkole podstawowej St. Benedict’s RC w Redcar, ale placówka pozostanie otwarta. Rodzice dzieci zostali poinformowani o sytuacji. Kolejne infekcje miały miejsce w szkołach w Hartlepool i Middlesbrough - konkretnie w szkole podstawowej St. Aidan's Church of England oraz szkole średniej Outwood Academy Ormesby.

W Hartlepool osoba, u której uzyskano wynik pozytywny, została odesłana do domu po tym, jak tylko wykazała objawy zakażenia koronawirusem. W Middlesbrough przypadek zakażenia miał dotyczyć osoby "ze środowiska szkolnego", a do zakażenia nie doszło na terenie szkoły. Z kolei w walijskim Cardiff aż 30 uczniów w 7. klasy Ysgol Bro Edern zostało poproszonych o udani się na izolację na 14 dni po pozytywnym wyniku testu na obecność Covid-19 u jednego z ich kolegów.

Szkoła w Suffolk została zamknięta, po tym jak odnotowano 5 przypadków zakażenia wśród nauczycieli

Tymczasem w jednej ze szkół w Suffolk odnotowano aż pięć przypadków zakażeń wśród nauczycieli szkolnych. Akademia w Haverhill została zamknięta z tego powodu. Dyrekcją podjęła tę decyzję po konsultacji z Public Health England. Dodajmy również, że dwóch kolejnych pracowników szkoły oczekuje na wynik testu. Szkoła stwierdziła w oświadczeniu, że zamknięcie było jedynie "środkiem zapobiegawczym" i ma nadzieję, że zostanie ponownie otwarte we wtorek.