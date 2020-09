Dziesiątkom tysięcy obywateli UE grozi deportacja z powodu wadliwego programu settled status – ostrzegają parlamentarzyści

Fot. Getty

Część brytyjskich deputowanych do parlamentu wezwała Borisa Johnsona do zastąpienia programu settled status „prawem do legalnego pobytu w UK”. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że na skutek błędów w programie dziesiątkom tysięcy obywateli UE grozi po Brexicie deportacja.

Parlamentarzyści zauważyli, że choć program settled status okazał się sukcesem w 98-99 proc. przypadków, to kilkadziesiąt tysięcy obywateli UE nie otrzymało statusu osoby osiedlonej, co oznacza, że grozi im po Brexicie deportacja. Z oficjalnych danych wynika, że do lipca tego roku złożonych zostało 3,8 mln wniosków o uregulowanie statusu imigracyjnego w UK (rozpatrzono 3,6 mln), z czego ponad 2 mln wnioskodawców (57 proc.) przyznano status settled status, 1,5 mln (42 proc.) - status pre-settled status, a ok. 75 tysiącom (2 proc.) odmówiono uregulowania statusu imigracyjnego. I właśnie te osoby, jak należy się spodziewać, znajdą się na celowniku Home Office po zakończeniu okresu przejściowego.

Trzeba zastąpić program settled status

Deputowani MP, którzy podpisali się pod najnowszym listem do premiera argumentują, że program settled status należy zastąpić „prawem do legalnego pobytu w UK”. I chodzi tu nie tylko o poprawę losu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którym odmówiono przyznania zarówno settled status jak i pre-settled status, ale też o zwiększenie pewności co do własnej przyszłości na Wyspach 1,5 mln osób dysponujących jedynie pre-settled status. - Naród powinien się wstydzić, że wielu bohaterów i bohaterek z czasu koronawirusowego kryzysu będzie się w tym kraju czuło tak niemile widzianym, z uwagi na ton i treść naszej krajowej debaty na temat imigracji. Miliony europejskich imigrantów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i którzy pracują obecnie w szpitalach i supermarketach, wywodzą swoje prawo do przebywania tutaj z unijnych przepisów dotyczących swobody przemieszczania się, które rząd chce znieść. Teraz są oni proszeni o złożenie wniosku o prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem programu settled status scheme, ale to nie gwarantuje im sukcesu” - czytamy w liście podpisanym między innymi przez lidera SNP w Westminster - Iana Blackforda, rzecznika Liberalnych Demokratów do spraw wewnętrznych Alistaira Carmichaela; lidera Plaid Cymru – Adama Price'a, lidera SDLP Columa Eastwooda i liderki Zielonych Caroline Lucas.