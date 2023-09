Styl życia Sierpniowy Bank Holiday – które sklepy będą otwarte?

W poniedziałek 28 sierpnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli tradycyjnie cieszyć się dniem wolnym od pracy. Wiadomo jednak, że w poniedziałek otwarta będzie większość supermarketów, sklepów odzieżowych i kawiarni.

Bank Holiday na zakończenie lata

28 sierpnia wielu z nas będzie się cieszyć na Wyspach czasem wolnym w ramach Summer Bank Holiday. W poniedziałek otwarte będą jednak liczne sklepy, w tym supermarkety, a także lokale gastronomiczne. Poniżej prezentujemy, w jakich godzinach będzie można zrobić zakupy w Bank Holiday:

Sainsbury’s – większość dużych sklepów tej sieci będzie otwarta w Bank Holiday od 8:00 do 20:00. Mniejsze oddziały będą czynne w godzinach od 7:00 do 23:00.

Tesco – większe sklepy i Tesco Metro będą otwarte w godzinach od 8:00 do 18:00 lub 20:00. Natomiast wszystkie sklepy Tesco Express będą otwarte normalnie.

Asda – godziny otwarcia sklepów tej sieci będą się różnić w zależności od kraju, dlatego wybierając się do sklepu, warto je sprawdzić osobno dla każdej lokalizacji.

Morrisons – większość sklepów tej sieci będzie otwarta od 7:00 do 20:00.

Waitrose – sklepy będą otwarte w godzinach 8:00 – 20:00.

Aldi – sklepy będą otwarte w godzinach 8:00 – 20:00.

Lidl – sklepy Lidl będą otwarte w godzinach 8:00-20:00 lub do 22:00.

Co-op – godziny otwarcia sklepów tej sieci będą się różnić w zależności od lokalizacji.

W Bank Holiday zrobimy zakupy nie tylko spożywcze

W poniedziałek 28 sierpnia zrobimy też niespożywcze zakupy, ponieważ otwarta będzie większość sieciowych sklepów odzieżowych czy obuwniczych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że godziny otwarcia tych sklepów mogą być inne niż normalnie.

