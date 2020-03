Settled status a koronawirus: Rząd ogłosił, że rozpatrywanie wniosków zostanie odłożone w czasie z powodu epidemii

Fot. Getty

Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii są narażeni na ryzyko nielegalnego pobytu w UK, ponieważ priorytetem całego kraju stała się walka z koronawirusem - alarmują organizacje pozarządowe. Rząd ogłosił niedawno, że rozpatrywanie wniosków o settled status zostanie odłożone w czasie z powodu pandemii. Nie wiadomo jednak, kiedy pandemia dobiegnie końca i czy Home Office będzie w stanie przeanalizować na czas skumulowaną liczbę wniosków, gdy wszystko wróci do normy…

Organizacje działające na rzecz praw obywateli UE mieszkających w UK ostrzegają, że Europejczycy, chcący pozostać legalnie w UK pomimo Brexitu, a nie otrzymali jeszcze settled lub pre-settled status, powinni obawiać się o swoje prawa. Organizacje te zauważają, że obecnie wszystkie siły państwowe zostały przekierowane do walki z koronawirusem, a to odbija się m.in. na terminarzu rozpatrywania wniosków o status osoby osiedlonej. Instytucje pozarządowe alarmują, że spowolnienie systemu EU Settlement Scheme może uderzyć przede wszystkim w pochodzących z UE pracowników NHS i w osoby pracujące przy dostawach i sprzedaży żywności, ponieważ to te dwie grupy zawodowe w najbliższych miesiącach będą pochłonięte walką z epidemią i trudno im będzie znaleźć czas na składanie i poprawianie wniosków o settled status.

GORĄCY TEMAT: SZOK! W Derbyshire zorganizowano imprezę na 25 osób - czy to Polacy bawili się na tej domówce?

Już wcześniej rząd UK ogłosił, że proces rozpatrywania wniosków o settled status będzie wydłużony ze względu na szalejącą pandemię. W związku z tym organizacje pozarządowe zwracają uwagę na to, że trwająca (i być może przedłużająca się dalej) pandemia oznaczać będzie zmniejszenie wsparcia rządowego na pomoc obywatelom UE, a kampanie podnoszące świadomość społeczną i mające na celu dotarcie do osób w najtrudniejszej sytuacji oraz tych bez dostępu do internetu, zostaną opóźnione, co przełoży się na mniejszą liczbę złożynych poprawnie wniosków w najbliższym czasie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy obywatele UE mają czas do końca czerwca 2021 roku na ubieganie się o status osoby osiedlonej w UK. Trudno określić, kiedy nadzwyczajne środki wprowadzone ostatnio w UK zostaną odwołane, a tym samym - kiedy Home Office powróci do normalnego trybu rozpatrywania aplikacji składanych przez obywateli UE.

NIE PRZEGAP: Kurs funta niepewny, gdy brytyjskie firmy zmagają się z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa

Z tych powodów organizacje Another Europe is Possible oraz Joint Committee for the Welfare of Immigrants zainicjowały kampanię „Right to Stay”, której celem jest przekonanie rządu UK do zmiany obecnego system settled status w taki sposób, by bezwzględnie każdy obywatel UE mieszkający w UK otrzymał gwarantowane prawo pobytu.

ZOBACZ KONIECZNIE: Koronawirus: Premier UK wygłosił przesłanie do Brytyjczyków za pośrednictwem wideo na Twitterze

Zoe Gardner, Joint Committee for the Welfare of Immigrants powiedziała dziennikowi, „The Guardian”: „Kryzys związany z koronawirusem oznacza, że ​​całemu systemowi składania wniosków grozi porażka”. Gardner zauważyła również, że wszelka pomoc, na którą przed epidemią mogły liczyć osoby mające trudności z aplikowaniem o settled status, teraz prawdopodobnie nie będzie dostępna lub będzie dostępna w zbyt ograniczonym zakresie.

POLECANE: Brytyjski rząd pomaga małym i średnim przedsiębiorcom - jak działa Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS)?