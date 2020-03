Brytyjski rząd pomaga małym i średnim przedsiębiorcom - jak działa Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS)?

Rząd Borisa Johnsona zabezpieczy dla brytyjskich przedsiębiorców do 330 miliardów funtów w ramach pomocy w czasach pandemii! W ramach Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) firmy w UK będą mogły się starać o pożyczki sięgające do 5 milionów funtów!

Małe i średnie firmy dotknięte pandemią koronawirusa mogą liczyć na państwową pomocą. W ramach programu Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) będą mogły zaciągnąć wspierane przez brytyjski rząd pożyczki. Ich wysokość sięga do aż pięciu milionów funtów. Jak czytamy na łamach portalu "Metro" program ten ma przede wszystkim pomóc tym firmom, które straciły płynność finansową w wyniku trwającej pandemii. W podobny sposób ma działać nadzorowany przez Bank of England program Covid Corporate Finance Facility, dzięki któremu możliwe będzie pozyskiwanie kapitału dla "dużych firm, które go potrzebują"

Nie przegap: Pracownicy na śmieciówkach i samozatrudnieni na razie bez pomocy rządu UK! Ostrzegają, że będą pracować nawet zarażeni koronawirusem

Oba te programy już działają. Przedstawiciele brytyjskiego Treasury zapewniają, że to jedynie początek - już wkrótce mają zostać przygotowane kolejna dwa programy pożyczkowe. Suma pomocy dla przedsiębiorców w UK ma zamknąć się łącznie w olbrzymiej kwocie 330 miliardów funtów.

Coronavirus Business Interruption Loan Scheme będzie dostępny dla "każdej rentownej firmy z obrotem do 45 milionów funtów" i w swoich założenia obejmie płatności odsetkowe i wszelkie opłaty pobierane przez kredytodawców "przez początkowy okres [pandemii] aż do dwunastu miesięcy", czytamy w oświadczeniu. Program będzie nadzorowany przez British Business Bank.

Rzecz jasna pożyczone pieniądze trzeba będzie oddać, ale rząd chce, aby w obliczu ewentualnej recesji stymulować gospodarkę i "wpuścić" więcej pieniędzy do systemu, dzięki czemu brytyjska gospodarka nadal będzie funkcjonować w miarę normalnie. Kredytodawcy będą musieli zapłacić, aby wziąć udział w programie, ale jest on całkowicie darmowy dla kredytobiorców. Już teraz niektórzy pożyczkodawcy zapowiedzieli, że pójdą o krok dalej, rezygnując z opłat przygotowawczych i opłat za przedterminową spłatę małym i średnim firmom pożyczających w ramach programu CBILS.

Ważne: Coronavirus Job Retention Scheme – czyli wszystko co musisz wiedzieć o wsparciu dla biznesu w dobie pandemii

"Program ten jest jest kluczowym krokiem w zapewnieniu odpowiedniej płynności finansowej firmom na Wyspach" - komentowała Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii księgowej Admiral Tax. "Brytyjski rząd ma świadomość tego, że małe i duże przedsiębiorstwa są kluczowe dla funkcjonowania zdrowej gospodarki. Pomoc dla takich firm jest nie tylko koniecznością, ale opłaci się całemu społeczeństwu na Wyspach".