SZOK! W Derbyshire zorganizowano imprezę na 25 osób - czy to Polacy bawili się na tej domówce?

W trakcie pandemii koronawirusa w UK policja hrabstwa Derbyshire odkryła, że ktoś urządził sobie domową imprezę na 25 osób. Patrząc na przysmaki, które znalazły się na przykrytym białym obrusem stole można sądzić, że byli to Polacy!

Na terenie całej Wielkiej Brytanii obowiązuje lockdown wprowadzony w poniedziałek 23 marca. Przypomnijmy, zgodnie z nowymi wytycznymi mieszkańcy UK nie mogą uczestniczyć w spotkaniach w grupach większych niż dwuosobowe. Co więcej, policja będzie mogła przerwać natychmiastowo wszelkie spotkania w takich grupach (wliczając w to wesela, chrzty, pogrzeby i wszelkie inne ceremonie i imprezy). Osoby nieprzestrzegające nakazu izolacji zostaną ukarane mandatem, a policja będzie mogła wymusić zastosowanie się do nowych zasad.

Tymczasem policja z hrabstwa Derbyshire musiała interweniować w sprawie całkiem sporych rozmiarów imprezy w Stanwell. Oficerowie byli w szoku, gdy zorientowali się, że pod jednym z adresów przy suto zastawiony jadłem i alkoholem stole bawiło się... 25 osób! Na Twiterze Derby West Response opublikowano odpowiednie zdjęcie, które nie pozostawia zbyt wiele wątpliwości co do tego, jakiej narodowości byli imprezowicze. Zobaczcie i oceńcie sami:

Group 1 Officers have just attended an address in absolute shock to find 25 adults and children having a massive party with speakers and karaoke. Everyone dispersed and hosts dealt with.



It is clear people are still having complete disregard for the Government advice and rules. pic.twitter.com/g3GFGhFN6e