Praca i finanse Rozmowa o pracę – o co nie pytać potencjalnego pracodawcy?

Rozmowy o pracę mają różny przebieg, a w ich trakcie kandydaci pytani są o szereg różnych kwestii. Bywa też i tak, że na koniec takiej rozmowy to rekruterzy proszą kandydata o zadanie im jakiegoś pytania dotyczącego danego miejsca pracy. I to, jak mówią eksperci, niejedną osobę może zgubić.

Rozmowa o pracę – warto jest być przygotowanym na każdy scenariusz

Udając się na rozmowę o pracę należy być dobrze przygotowanym co do podstawowych faktów dotyczących naszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia. Poza tym zawsze dobrze jest poszukać informacji o pracodawcy, u którego chcemy się ubiegać o pracę. Osoby aplikujące o pracę w większej korporacji muszą się dodatkowo przygotować na podchwytliwe pytania dotyczące pracy w zespole albo podejścia do rozwiązywania zaistniałych problemów. Reasumując, idąc na rozmowę o pracę w miejsce, na którym nam zależy, należy odpowiednio się przygotować, aby dobrze w jej trakcie wypaść.

Jedną, z rzeczy, na którą trzeba być także gotowym, jest umiejętność zadania pytania rekruterowi odnośnie danego miejsca pracy. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje to realne zainteresowanie kandydata objęciem stanowiska w tej właśnie firmie. Zbyt ogólne pytania lub pytania niezwiązane zbytnio z konkretnym miejscem pracy mogą być dla rekrutera jasnym sygnałem, że kandydat nie bardzo orientuje się w tym, czym zajmuje się firma albo jakie byłyby jego w tym miejscu obowiązki. Eksperci radzą na przykład kandydatom zadawać pytania dotyczące pewnych ściśle określonych aspektów działalności firmy, które rekruterzy mogą już sami rozwinąć w nieco bardziej ogólny sposób.

Jakich pytań nie zadawać w trakcie rozmowy o pracę?

Jest pewien zestaw pytań, których kandydaci pod żadnym pozorem nie powinni zadawać rekruterom w trakcie rozmowy o pracę. Czasami dotyczą one treści, a czasami jedynie sposobu sformułowania pytania. Do najczęstszych pytań zadawanych pod koniec rozmowy o pracę, które mogą zrujnować nasze szanse na objęcie upatrzonego stanowiska należą:

Czy mogę pracować z domu?

Co firma może mi zaoferować?

O której godzinie będę kończył pracę?

Dlaczego powinienem dla was pracować?

Czy mogę negocjować wynagrodzenie?

Czego oczekujecie od kandydata?

Pytanie dotyczące pracy zdalnej na pierwszy rzut oka nie wydaje się po pandemii Covid-19 aż tak niestosowne. Ale trzeba zaznaczyć, że jeśli w ofercie pracy nie znalazła się wyraźna wzmianka dotycząca możliwości pracy z domu, to nie jest to pierwsza rzecz, o którą kandydat powinien pytać rekrutera. Być może firma oferuje elastyczne formy pracy, ale być może też trzeba sobie na taką możliwość wpierw „zasłużyć”. Zamiast dosłownego pytania o pracę zdalną, warto jest zadać bardziej ogólne pytanie dotyczące tygodniowego harmonogramu czy życia biurowego.

Podobnie jest z pytaniem o godziny pracy – każdy kandydat, któremu zależy na objęciu danego stanowiska, powinien sprawić wrażenie, że jest do takiej perspektywy nastawiony bardzo entuzjastycznie i że będzie zaangażowanym graczem zespołowym. Pytanie o to, o której kończy się pracę w firmie pokazuje, że kandydat ma zamiar jedynie odliczać godziny do wyjścia do domu.