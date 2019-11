Settled status: Ile czasu czeka się na decyzję Home Office po złożeniu wniosku o status osoby osiedlonej?

Jeśli przesłałeś Home Office swój dokument tożsamości drogą tradycyjną, to czas rozpatrywania wniosku zacznie się dopiero w momencie, gdy dokument zostanie dostarczony do ministerstwa - możesz zatem sprawdzić, czy wysłany przez Ciebie dokument na pewno dotarł do adresata.

Przesłany przez Ciebie dokument powinien zostać Ci zwrócony w ciągu 3-10 dni. Gdy tak się nie stanie, powinieneś skontaktować się z Home Office.