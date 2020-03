Koronawirus: Premier UK wygłosił przesłanie do Brytyjczyków za pośrednictwem wideo na Twitterze

Fot. Getty

Premier UK, który obecnie przebywa na kwarantannie z powodu zakażenia nowym koronawirusem, za pośrednictwem Twittera przekazał mieszkańcom Wielkiej Brytanii przesłanie oraz najnowsze informacje, dotyczące postępów rządu w walce z epidemią koronawirusa. Zobacz, co dokładnie powiedział Boris Johnson i jak się trzyma podczas samoizolacji.

Boris Johnson w niedzielę wieczorem zamieścił na swoim Twitterze nagranie, na którym przedstawił mieszkańcom UK najnowsze informacje o tym, w jaki sposób rząd UK radzi sobie w walce z epidemią koronawirusa na Wyspach. Premier poinformował między innymi, że aż 20 000 byłych pracowników NHS powraca do pracy w służbie zdrowia, by wspomóc lekarzy, pielęgniarki, ratowników i pozotały personel medyczny.

Ponadto, premier podkreślił, że - wbrew słynnym słowom Margaret Thatcher - sądzi, że „naprawdę istnieje coś takiego jak społeczeństwo”. Jak wyjaśnia dziennik "The Guardian", była brytyjska premier z ramienia konserwatystów w 1987 roku miała zaprzeczyć takiej tezie, popierając ideę czystego indywidualizmu społecznego. Obecny premier podkreślił jednak, że w przeciwieństwie do swojej znanej poprzedniczki, on wierzy we wspólnotę brytyjskiego społeczeństwa.

W opublikowanym filmie Boris Johnson mówił m.in.: „Zrobimy to, zrobimy to razem. Myślę, że jedną rzeczą, którą kryzys koronawirusa już udowodnił, jest to, że naprawdę istnieje coś takiego jak społeczeństwo”. Premier zauważył, że liczba podróży za pomocą pociągów spadła aż o 95 proc., a za pomocą autobusów o 75 proc.

W nagraniu premier UK przypominał również o tym, jak ważne jest zachowywanie zasad dystansu społecznego, dzięki któremu rozprzstrzenianie się epidemii koronawirusa na Wyspach ma zostać ograniczone. Boris Johnson podziękował też wszystkim, którzy zasady te wprowadzają w życie. Premier podziękował także pracownikom służby zdrowia, farmaceutom i pracownikom zapewniającym dostawy i sprzedaż żywności i innych niezbędnych produktów.

