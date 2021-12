Rynek testów PCR to "dżungla zdzierstwa" - komentuje były prezes CMA

Rynek testów PCR to "dżungla zdzierstwa"

Były przewodniczący Competition and Markets Authority, brytyjskiego regulatora konkurencyjności na rynku, oskarża brytyjski rząd o danie przyzwolenia firmom w UK na manipulowanie cenami testów na koronawirusa.

Lord Andrew Tyrie w ostrym tonie wypowiada się o brytyjskim rynku testów PCR dla podróżnych. Bez ogródek opisuje go, jako "dżunglę zdzierstwa". Jego zdaniem firmy produkujące testy manipulują cenami obowiązkowych testów. Co więcej, ze strony brytyjskiego rządu mają na to "ciche" przyzwolenie. Po przywróceniu restrykcji związanych z wymogiem poddania się testom po powrocie z zagranicy, Lord Tyrie oskarżył rząd o umożliwienie firmom oferującym testy PCR oferowanie ich w zawyżonych cenach. Osoby, które chcą albo muszą podróżować, nie mają wyjścia i muszą po prostu za nie płacić.

"To skandal, na który czekaliśmy, aż się wydarzy, a gdy się wydarzył wymaga bardzo pilnych działań" - komentował Lord Tyrie na falach programu BBC Radio 4's Today.

Jak podaje "The Guardian" wiele najtańszych ofert testów PCR zostało usuniętych z rządowej strony internetowej w związku z obawami, że podróżni byli wprowadzani w błąd przez firmy reklamujące swoje usługi za mniej niż 1 funta. Prywatne firmy oferujące testy na drugi dzień są wymienione na rządowej stronie internetowej, aby dało się je łatwiej wyszukać i skorzystać z ich oferty. Jak się jednak okazuje większość z ofert rekomendowanych w taki sposób okazała się nieodpowiednia dla większości podróżnych. Często oferowały one testy w konkretnym miejscu, były organizowanie w bardzo ograniczonych terminach i dostępne tylko "na miejscu".

"Wygląda na to, że niektóre z najgorszych praktyk - wprowadzające w błąd reklamy internetowe, zawyżone ceny, niedopuszczalnie zła jakość usług wśród nich - pozostają nadal rozpowszechnione" - komentował Tyrie. "Pozwolenie, aby trwało to nadal w szczytowym okresie świątecznym, jest skandaliczne. Wydaje się, że inne kraje poradziły sobie lepiej, a my musimy się bardziej postarać".

Władze UK wydały ciche przyzwolenie na budzące wątpliwości praktyki ze strony producentów

Laboratory and Testing Industry Organisation, która współpracuje z brytyjskimi ministrami, aby zapewnić zachowanie wysokich standardów na rynku testów na koronawirusa, wydało oświadczenie, w którym czytamy iż rząd podając listę firm dostarczających testy wykazał się niedokładnością. Rzecznik rządy zaznaczył, iż niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek prywatna firma wykorzystywała obecną sytuację na swoją korzyść i "wykorzystywała" w ten sposób położenie osób podróżujących.