Nowe zasady dla podróżnych z UK do PL - 14 dni kwarantanny dla niezaszczepionych

Dotkną one Polaków w UK, którzy planują podróż do Polski

Grafiki: GOV.pl

Polski rząd zapowiedział wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Zaostrzone regulacje będą dotyczyć również osób przyjeżdżających do Polski z Wielkiej Brytanii. Regulacje te wejdą w życie 1 grudnia 2021 roku. Co konkretnie się zmieni?

W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa polski rząd podjął szereg działań. Przed wszystkim władze RP wprowadziły zakaz lotów do siedmiu państw afrykańskich (to konkretnie Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe) oraz nakaz obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla osób wracających z któregoś z tych krajów. Zmieniają się również regulacje dotyczące przyjazdu do Polski podróżnych spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji. Te właśnie zmiany dotkną Polaków w UK, którzy w najbliższym czasie (po 1 grudnia) planują przyjechać lub przylecieć do PL.

Zasadniczo, wszyscy podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 14-dniowej kwarantannie wjazdowej. Istnieje jednak szereg wyjątków od tych restrykcji. Jakie osoby są zwolnienie z obowiązku samoizloacji po przekroczeniu granicy RP?

są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

są dziećmi do 12 roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,

przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy ), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijne cyfrowe zaświadczenie COVID,

podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rząd RP wprowadza dodatkowe ograniczenia dla osób podróżujących z krajów spoza strefy Schengen

Jakie testy i w jakich terminach trzeba wykonać po przylocie/przyjeździe do Polski? "Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP" - czytamy na oficjalnych stronach rządowych.

Wszystkie te obostrzenia, związanie z pojawieniem się mutacji Omikron obowiązują, od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 roku. Jednocześnie minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł, że "decyzje [w tej kwestii] mogą być podejmowane z dnia na dzień".

Jakie testy są uznawane w Polsce?

Dodajmy w tym miejscu, że w Polsce uznawane są testy zarówno RT-PCR, jak i antygenowe. Nie są one jednak finansowane ze środków publicznych i każdy musi pokryć ich koszt.

Przylot na mniej, niż 24 godziny

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Karta Lokalizacji Podróżnego

Osoba, która przekracza granicę państwową RP samolotem – przed odprawą – wypełnia Kartę Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej, a jeśli nie ma takiej możliwości – w postaci papierowej przekazanej przez personel pokładowy.

Administratorem danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny (sanepid) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.

PO WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT ODSYŁAMY NA OFICJALNE STRONY RZĄDOWE

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen