Kolejne zaostrzenie zasad podróży zagranicznych do UK. Co i od kiedy zmienia się tym razem?

Wielka Brytania ogłosiła kolejne zaostrzenie zasad wjazdowych dla zaszczepionych podróżnych – ale nie tylko. O jakie restrykcje chodzi tym razem i od kiedy zmiany wchodzą w życie?

W związku z wariantem Omikron, brytyjskie władze ogłosiły kolejne zmiany w zasadach podróży. Według brytyjskich władz ma to być sposób na zmniejszenie transmisji nowego wariantu wirusa na Wyspach.

Kolejne zaostrzenie zasad podróży zagranicznych do UK

Według nowych zasad, wszyscy podróżni przybywający do Wielkiej Brytanii zza granicy, będą musieli obowiązkowo wykonać test przed podróżą, maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem brytyjskiej granicy. Test przed podróżą do UK może być albo antygenowy, albo PCR.

Nowe zasady, które zostały ogłoszone w sobotę przez ministra zdrowia Sajida Javida, mają wejść w życie we wtorek 7 grudnia 2021 o godzinie 04:00 rano. Testy przed podróżą do UK mają być obowiązkowe dla wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 12 lat – a więc i dla niezaszczepionych, i dla zaszczepionych. Dodatkowo minister zdrowia ogłosił, że od poniedziałku czerwona lista zostanie rozszerzona o jeden kraj – Nigerię.

Test przed podróżą do UK dla wszystkich

Od czasu złagodzenia ograniczeń w październiku osoby w pełni zaszczepione nie musiały wykonywać testu przed wjazdem do UK – obowiązek ten miały jedynie osoby niezaszczepione (lub nie w pełni zaszczepione) oraz osoby podróżujące z krajów wpisanych na red list. Jednak co ważne – do tej pory osoby, które musiały wykonać test przed podróżą do UK, mogły to zrobić w okresie maksymalnie 72 godzin przed podróżą. Teraz czas na wykonanie testu zostaje skrócony do 48 godzin, a test przed podróżą do UK będzie obowiązkowy dla wszystkich przyjezdnych – również tych w pełni zaszczepionych.

Zasady podróży do UK od 7 grudnia - podsumowanie

Od 7 grudnia podróżni w pełni zaszczepieni będą musieli:

wykonać test przed podróżą do UK (test antygenowy lub PCR maksymalnie 48 godzin przed podróżą)

Passenger Locator Form (na 48 godzin przed podróżą) wypełnić formularz lokalizacyjny(na 48 godzin przed podróżą)

zabukować przed podróżą test PCR do wykonania najpóźniej 2. dnia w UK

izolować się po przyjeździe do UK – do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

Od 7 grudnia podróżni niezaszczepieni lub nie w pełni zaszczepieni będą musieli:

wykonać test przed podróżą do UK (test antygenowy lub PCR maksymalnie 48 godzin przed podróżą )

Passenger Locator Form (na 48 godzin przed podróżą) wypełnić formularz lokalizacyjny(na 48 godzin przed podróżą)

zabukować przed podróżą dwa testy PCR do wykonania najpóźniej 2. i 8. dnia w UK

odbyć 10-dniową kwarantannę domową po przyjeździe do UK.

Poprzednia zmiana zasad podróży do UK – testy PCR 2. dnia dla wszystkich

Przypomnijmy, że według zasad, które ogłoszono około tydzień temu, każdy podróżny (również w pełni zaszczepiony) musi wykonać test PCR do 2. dnia po przyjeździe do UK oraz ma obowiązek izolacji do momentu uzyskania negatywnego wyniku. Dodatkowo, wszyscy podróżni muszę też nadal wypełniać formularz Passenger Locator Form.

Z kolei osoby niezaszczepione (lub nie w pełni zaszczepione) jak dotąd wciąż mają obowiązek wykonać test przed podróżą, a następnie dwa testy PCR już w UK (do 2. i 8 dnia). Ponadto, osoby te muszą wypełnić Passenger Locator Form i odbyć 10-dniową kwarantannę domową po przyjeździe do UK.