Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Fot. Unspalsh / Lucas Davies

Loty Ryanair na jednej z popularnych tras między Wielką Brytanią a Polską zostały przywrócone. Połączenia na tej trasie były zawieszone przez siedem miesięcy. Sprawdź szczegóły.

Od 2 listopada 2022 roku klienci Ryanaira mogą cieszyć się przywróceniem lotów między Szczecinem a Liverpoolem. Kiedy dokładnie odbywają się loty na wznowionej trasie i jakich cen biletów lotniczych można się spodziewać?

Wznowiona trasa Ryanaira Liverpool - Szczecin

Według informacji portalu Pasażer, już pierwszy lot na wznowionej trasie Ryanaira cieszył się dużym powodzeniem. W jedną stronę (z UK do PL) przewieziono 168 osób, natomiast w drodze powrotnej był prawie pełny - leciało nim 185 pasażerów.

Na przywróconej trasie między Szczecinem a Liverpoolem samoloty Ryanair latają od początku listopada dwa razy w tygodniu - w środy i w soboty. Ceny biletów lotniczych zaczynają się od 59 PLN za jedną osobę w jedną stronę.

Zgodnie z harmonogramem lotów dostępnym na stronie przewoźnika, w środy samolot Ryanaira planowo startuje z Livepoolu o godzinie 16:40, a ląduje w Szczecinie o godzinie 19:35. Z kolei w drogę powrotną startuje ze Szczecina o godzinie 20:00, a ląduje znów w Liverpoolu o godzinie 21:10.

Natomiast w sobotę samolot planowo staruje z Liverpoolu o godzinie 19:30, a ląduje z Szczecinie o godzinie 22:25. Z kolei w drogę powrotną, czyli ze Szczecina do Liverpoolu, Ryanair planowo startuje o godzinie 22:50, a ląduje na lotnisku docelowym o 23:59. Wszystkie godziny zostały podane w czasie lokalnym.

Oprócz lotów do Liverpoolu, w sezonie zimowym 2022/2023 Ryanair lata ze Szczecina również na inne brytyjskie lotnisko - London Stansted. Ponadto, Ryanairem ze Szczecina można polecieć do Dublina, a także do Krakowa.

Nowa zimowa trasa Ryanaira między Bydgoszczą a Bristolem

W kontekście wznowionej trasy Ryanaira między Szczecinem a Liverpoolem, warto też wspomnieć o innej trasie niedawno dodanej do rozkładu lotów irlandzkiego przewoźnika. Od 31 października 2022 roku można latać Ryanairem między Bydgoszczą a Bristolem. W przypadku tej trasy połączenia lotnicze również realizowane są dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

W poniedziałek samolot Ryanaira planowo startuje z Bristolu wcześnie rano, bo już o godzinie 7:20, a ląduje w Bydgoszczy o godzinie 10:45. W drogę powrotną Ryanair rusza z Bydgoszczy planowo o godzinie 11:10, a ląduje ponownie w Bristolu o godzinie 12:35. Z kolei w piątek Ryanair planowo startuje z Bristolu o godzinie 18:00, a ląduje w Bydgoszczy o 21:35. Natomiast w drogę powrotną samolot irlandzkiego przewoźnika startuje planowo o godzinie 21:50, a ląduje w UK o godzinie 23:15. Wszystkie godziny podano w czasie lokalnym.

Oprócz Bristolu, Ryanair obsługuje z Byrgoszczy jeszcze trzy inne połączenia z Wielką Brytanią. W rozkładzie irlandzkiego przewoźnika znajdziemy także loty między Bydgoszczą a lotniskami: London Luton, London Stansted i Birmingham.

