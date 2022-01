10 powodów, dla których Ryanair nie jest tak zły, jak myślimy. Z którymi się nie zgadzasz?

Ryanair ma wśród pasażerów często złą reputację. W rankingach na najlepsze linie lotnicze także zajmuje niechlubne miejsce, jednak czy tak naprawdę jest aż tak źle, jak powszechnie się sądzi. Czy te 10 powodów wystarczy, aby zmienić zdanie. No właśnie… Z którymi z nich się nie zgadzacie?

Mimo wielu pretensji ze strony pasażerów Ryanair jest jedną z najczęściej wybieranych przez nich linii lotniczych w Europie. Co zatem sprawia, że wybieramy akurat irlandzkie linie? Czy faktycznie chodzi wyłącznie o ich łatwą dostępność, czy może latać Ryanairem nie jest aż tak źle, jak powszechnie się mówi?

10 powodów, dla których wybieramy Ryanaira

Jakie są Wasze doświadczenia z Ryanairem? Czy uważacie, że cena biletów odpowiada Wam na tyle, że jesteście w stanie znieść ewentualne niedogodności? Przedstawiamy Wam 10 powodów, dla których wiele osób wciąż wybiera Ryanaira. Jeśli z którymś z nich się nie zgadzacie, macie szansę wyrazić swoją opinię.

1. Ryanair jest tani

Ryanair jest tanim przewoźnikiem, a niektóre z jego ofert są jednymi z najtańszych na rynku lotniczym. I chociaż dni, w którym oferował bilety za 1 funta, minęły, to nadal można polecieć w jedną stronę już za 7,99 funta. Ceny rosną wprawdzie bliżej dnia podróży, jednak nadal pozostają one konkurencyjne.

2.Płacisz za to, co chcesz

Ryanair jest prostą linią lotniczą. Oznacza to, że nie dostaniemy w niej niektórych udogodnień tradycyjnie oferowanych przez inne linie. Nieuwzględnienie tych dodatków w cenie biletu oznacza, że pasażerowie, którzy chcą z nich korzystać, dopłacają, a ci, którzy ich nie chcą, płacą mniej.

3. Dostajesz to, za co płacisz

Nigdy nie otrzymasz usługi pierwszej klasy, jeśli na swój bilet lotniczy wydasz tylko kilka funtów. Dostajesz to, za co płacisz lecąc tanimi liniami, ale jeśli zechcesz to zaakceptować, podróż nie będzie taka zła. Warto też dodać, że loty Ryanairem nie są długie, więc brak komfortu nie jest aż tak odczuwalny.

4.Z Ryanairem dostaniesz się w wiele miejsc

Podczas gdy duże linie lotnicze jak British Airways czy Lufthansa obsługują tylko loty między dużymi lotniskami, to Ryanair lata także do mniejszych lotnisk w całej Europie. Można nim dolecieć i wylecieć do/z 230 lotnisk.

5. Miejsca na nogi nie jest tak mało

Wielu pasażerów twierdzi, że przestrzeń na nogi w europejskich liniach ekonomicznych nie jest idealna. Ryanair ma 189 miejsc w swoich Boeingach 737-800 z dodatkowymi miejscami w każdym 737 MAX, jednak każdy samolot ma przyzwoitą ilość miejsca na nogi.

6. Mniej uciążliwych powiadomień

Ryanair jest znany z bombardowania pasażerów swoimi powiadomieniami w trakcie lotu dotyczącymi m.in. napojów, zdrapek itp. Jednak w lotach, które mają miejsce wcześnie rano lub późno wieczorem, sytuacja się zmieniła. Oczywiście nadal pilot poinformuje nas o czymś niepokojącym w trakcie lotu lub konieczności zapięcia pasów przy lądowaniu, jednak linia darowała sobie błahe powody przeszkadzania nam w drzemce.

7. Dotrzesz do wybranego miejsca na czas

Mówiąc o niesławnych trąbkach przylotu na czas… Ryanair chętnie poinformuje nas, czy dotarliśmy do miejsca docelowego przed przewidywanym czasem przylotu. W 2019 roku linia wykonała 837 703 loty, z których 92 proc. przybyło na czas. W 2021 roku 96 proc. z 339 858 lotów przybyło na czas do miejsca docelowego.

8. Flota Ryanaira jest młoda

Ryanair obsługuje dość młodą flotę, a wraz z pojawieniem się 210 zupełnie nowych Boeingów 737 MAX, jeszcze bardziej się odmłodzi. Średni wiek floty linii lotniczych wynosi 9,1 roku. Warto też zaznaczyć, że nowsze samoloty zużywają mniej paliwa i emitują mniej spalin. Jest to plus dla samych linii jak i dla pasażerów, gdyż przekłada się to na niższe ceny biletów.

9. Ryanair ma wysoki poziom bezpieczeństwa

Podczas gdy może się wydawać, że tanie linie lotnicze nie wydają dużo na bezpieczeństwo, nie dotyczy to Ryanaira. Jak większość linii irlandzki przewoźnik jest świadomy tego, że jest to akurat kwestia, w której nie można uniknąć wydawania pieniędzy. Według bazy danych ASN (Aviation Safety Database) Ryanair nigdy nie miał poważnego wypadku ani zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

10. Najczystsza i najmniej szkodząca środowisku europejska linia lotnicza

Ryanair twierdzi, że jest najczystszą i najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie. Za argument miałby posłużyć m.in. punkt 8. oraz poniższa grafika. Jednak, czy tak jest faktycznie?