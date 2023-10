Kryzys w UK Co zrobić, gdy nie stać cię na zapłacenie rachunków za energię?

Wprawdzie od października nastąpi spadek rachunków za energię, jednak nadal będą one wyższe niż w ostatnich latach. Co można zrobić w przypadku, gdy nie stać nas na ich zapłacenie?

Wiele osób przed okresem grzewczym martwi się, czy będzie je stać na opłacenie rachunków za energię. Niektórzy borykający się z trudnościami zostali zmuszeni do korzystania z droższych liczników przedpłatowych. Skłoniło to jednak Ofgem do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w celu ochrony konsumentów.

Przeczytaj też:

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują Breaking News

Co jeśli nie zapłacisz rachunków za energię?

Jeśli nie zapłacisz rachunków za energię i wcześniej nie uzgodnisz planu płatności ze swoim dostawcą energii, możesz być zmuszony/-a do zainstalowania licznika przedpłatowego.

Jednak zgodnie z nowymi przepisami dostawcy powinni dać klientom mającym trudności z uregulowaniem płatności większą szansę na spłatę długów. Powinni się też z nimi skontaktować co najmniej 10 razy przed zainstalowaniem licznika przedpłatowego. Muszą także przeprowadzić wizytę na miejscu.

W bardzo rzadkich przypadkach, jeśli nie zapłacisz rachunków za energię w ciągu 28 dni, może grozić ci odłączenie energii, ale zwykle najpierw zaproponowany ci zostanie licznik.

Co jeśli nie stać cię na opłacenie rachunków?

Najlepiej sprawdzić swoją prognozę zużycia energii. Twoja miesięczna płatność opiera się na szacunkowym zużyciu energii w ciągu roku. A dostawca może obniżyć prognozowany rachunek, jeśli szacunkowa wartość jest wyższa niż faktyczne zużycie energii.

Przeczytaj też:

Podano termin wypłat 300 funtów w ramach Cost of Living Payment Breaking News

Możesz także poprosić o elastyczne miesięczne polecenie zapłaty, w ramach którego płacisz za rzeczywiste miesięczne zużycie. Wymaga to inteligentnego licznika lub regularnych odczytów. Jednak dwie trzecie zużycia gazu ma miejsce w miesiącach zimowych, dlatego należy wziąć pod uwagę wpływ zmniejszenia opłat w cieplejszych miesiącach.

Zapłać, ile możesz

Jeśli prognoza jest zgodna ze zużyciem, ale nie możesz jej opłacić, poproś swojego dostawcę o „plan możliwy do zapłaty” oparty na twoich możliwościach finansowych.

Przez płacenie co miesiąc – nawet jeśli jest to mniej niż należna kwota – twoje zaległości będą rosły wolniej. Dzięki temu również twój dostawca będzie mniej martwił się twoim długiem.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Podano termin wypłat 300 funtów w ramach Cost of Living Payment

Inflacja w UK ponownie w dół. Jak zareaguje Bank Anglii?

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują