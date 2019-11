Ryanair ogłoszony NAJBRUDNIEJSZĄ linią lotniczą w UK - ZOBACZ szokujące wideo

Rory Boland z Which? dodawał, że jeśli ktoś leci Ryanairem to odpowiednim wydaje się ubranie skafandra biologicznego.

Brytyjczycy ankietowani przez Which? uznali samoloty Ryanair za najbrudniejsze.

Brytyjscy pasażerowie uznali samoloty taniego irlandzkiego przewoźnika za najbrudniejsze. Na materiale nagranym przez jednego z pracowników Which? widać wyraźnie w jakich warunkach jesteśmy zmuszeni podróżować, jeśli zdecydujemy się na lot Ryanairem.

W nagraniu z ukrytej kamery kobieta zatrudniona w Which? sprawdza, jakie warunki panują na pokładzie samolotu z logiem Ryanaira. Pracownica firmy broniącej praw brytyjskich konsumentów sprawdza stolik, wysuwaną tackę oraz oparcie siedzenia. Na gąbce, której użyła do przecierania pojawiają się widoczne ślady brudu. Później, za pomocą światła utrafioletowego odsłoniła niewidoczne gołym okiem plamy na fotelach.

Zobaczcie sami jak wyglądało badanie czystości na pokładzie samolotu Ryanaira:

W ankiecie, w której wskazano Ryanaira, jako najbrudniejszą linię lotniczą z której korzystają mieszkańcy UK, brało udział 8000 osób. Tylko 42% oceniło samoloty irlandzkiego taniego przewoźnika, jako czyste. Jedna czwarta pasażerów stwierdziła, że jest ona kiepska. Ogółem średnio 81% respondentów oceniło pozytywnie czystość w 42 liniach lotniczych.

Bezpośredni konkurent Ryanaira - easyJet - został doceniony przez 68% pasażerów, którzy ocenili poziom czystości na pokładach jego samolotów jako dobry lub bardzo dobry. Tylko sześciu na 10 pasażerów (62%) na pokładzie tanich linii lotniczych Wizz Air uznało, że samoloty są czyste.

- Nie jest dopuszczalne, aby niektóre linie lotnicze "skracały rogi", jeśli chodzi o prawidłowe czyszczenie pokładu, bez względu na to, jak tani jest bilet lotniczy - powiedział Rory Boland z Which?, który dodawał, że jeśli ktoś leci Ryanairem to odpowiednim wydaje się... ubranie skafandra biologicznego.

