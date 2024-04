Londyn Dzisiaj zaczyna się strajk na lotnisku Heathrow. Jak długo potrwa?

Funkcjonariusze straży granicznej rozpoczęli w poniedziałek rano strajk na lotnisku Heathrow w związku z niezadowoleniem dotyczącym warunków pracy.

Ponad 300 pracowników straży granicznej rozpoczęło w poniedziałek strajk na lotnisku Heathrow, który potrwa do piątku. Podróżni powinni liczyć się z opóźnieniami.

Strajk na lotnisku Heathrow

Związek zawodowy Public and Commercial Services (PCS) poinformował o rozpoczęciu strajku na Heathrow w poniedziałek (od godziny 05.00 rano). Ma on potrwać do piątku do godziny 07.00 rano.

Pracownicy terminali nr 2, 3, 4, 5 na lotnisku Heathrow protestują przeciwko planom wprowadzenia przez administrację lotniska nowego grafiku, który zmusiłby aż 250 funkcjonariuszy do rezygnacji z pracy przy kontroli paszportowej.

Fran Heathcote ze związku zawodowego PCS powiedziała:

– To rozczarowujące, że pomimo ubiegłotygodniowych rozmów, Home Office nie jest gotowe na wprowadzenie żadnej elastyczności w nowym grafiku. Żaden z naszych oddanych i bardzo doświadczonych pracowników Border Force nie chce podejmować akcji strajkowych. Ale sposób, w jaki zostali potraktowani przez pracodawcę, nie pozostawia im wyboru.

Komentarz Home Office

Home Office zabrało głos w sprawie w podobnym tonie, co związek zawodowy:

– Jesteśmy rozczarowani decyzją związku o strajku, ale pozostajemy otwarci na omówienie rozwiązania z PCS. Wprowadzane przez nas zmiany dostosują warunki pracy personelu straży granicznej na lotnisku Heathrow do sposobu pracy personelu we wszystkich innych głównych portach. Zapewnią mu większą pewność co do harmonogramu pracy i poprawią usługi dla podróżnych. Mamy solidne plany, aby tam, gdzie to możliwe, zminimalizować zakłócenia, ale zachęcamy pasażerów, aby przed podróżą sprawdzili najnowsze porady operatorów.

Jak bardzo na strajku ucierpią podróżni?

Władze lotniska Heathrow początkowo twierdziły, że wpływ strajku na podróżnych będzie niewielki i mają plany awaryjne. Jednak nie ma wątpliwości, że w związku z czterodniowym protestem pojawią się utrudnienia i pasażerowie powinni przygotować się na dłuższe kolejki do kontroli paszportowej.

Lisa Webb, ekspert ds. prawa konsumenckiego z Which?, powiedziała:

– Podróżni, co zrozumiałe, będą zaniepokojeni strajkami i tym, co może to dla nich oznaczać. Jeśli w te dni podróżujecie do lub z Heathrow, przygotujcie się na dłuższe kolejki i opóźnienia. Podróżni powinni także upewnić się, że posiadają kompleksowe ubezpieczenie podróżne od daty rezerwacji podróży. Lepiej też dokładnie sprawdzić polisę: nie wszystkie obejmują na przykład strajk personelu linii lotniczych lub lotnisk.