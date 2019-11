Brytyjczyk wygrał batalię z tanimi liniami lotniczymi o dodatkową opłatę za "zbyt duży" bagaż podręczny! Będzie precedens?

Fot. Getty

Brytyjczyk, który często podróżuje tanimi liniami lotniczymi z Irlandii Północnej do Szkocji, postanowił dochodzić w sądzie swoich praw, gdy przed wejściem na pokład w kwietniu tego roku musiał dodatkowo zapłacić £50 za rzekomo zbyt duży bagaż podręczny. Mężczyzna nie sprzeciwił się jako takiej polityce bagażowej linii Flybe, ale zakwestionował jej „niekonsekwentne” egzekwowanie.

O swojej historii Declan Gormley opowiedział na antenie Radia Ulster. - Powiedziałbym, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy leciałem z Flybe prawdopodobnie 8 do 10 razy, z dokładnie tą samą torbą, z którą pojawiłem się na lotnisku w Belfaście 19 kwietnia – rozpoczął swoją relację Irlandczyk, zaznaczając, że nie tylko nie zapłacił on wtedy ani razu za zbyt duży bagaż podręczny, ale też ani razu nikt nawet nie zwrócił mu uwagi, że coś z tym bagażem jest nie tak.

Gdy wylatywałem z Belfastu załoga Flybe poprosiła o zweryfikowanie wielkości bagażu. Wsadzili torbę do sortownika. Poleciałem do Aberdeen z torbą, wszystko było w porządku. Cztery dni później, wracając, zostałem zatrzymany na bramce portu lotniczego w Aberdeen – i jak przypuszczam to była jedna z najbardziej istotnych różnic – przez personel naziemny, a nie przez personel Flybe, który używał innego sortownika niż sortownik Flybe. Oni stwierdzili, że bagaż nie spełniał wymagań, by wejść z nim na pokład, dlatego musiałem im zapłacić £50. Oczywiście że nie byłem zadowolony, zwłaszcza, że torba miała wciąż naklejkę z lotu sprzed czterech dni – kontynuował swoją opowieść Brytyjczyk.

Declan Gormley próbował polubownie rozwiązać spór, dzwoniąc do Flybe i wypisując maile, ale za każdym razem jego prośba o zwrot £50 była zbywana. W związku z tym Brytyjczyk postanowił pójść ze sprawą do sądu (ang. small claims court), gdzie przekonał sędziego, że polityka bagażowa Flybe jest „arbitralna i niekonsekwentna”. Sąd przychylił się do argumentów Brytyjczyka i nakazał Flybe zwrócić mężczyźnie £50 niesprawiedliwie pobranej opłaty za rzekomy nadbagaż oraz £37 kosztów sądowych.